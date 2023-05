Gambettola in Eccellenza, Screpis: 'Società e squadra top. Che rammarico per il Bellaria'

Sport

Gambettola

| 09:27 - 01 Maggio 2023

La festa del Gambettola



di Riccardo Giannini



Lo scontro diretto di domenica prossima (7 maggio) sarà solo un'amichevole di lusso. Il Gambettola ha infatti conquistato, con un turno di anticipo, la vittoria del girone E di Promozione. Il poker di Cervia ha permesso ai biancoverdi allenati da Marco Bernacci di mantenere quattro punti di vantaggio sugli arcigni rivali della Sampierana. Un testa a testa emozionante che si è concluso con la prima storica promozione del Gambettola in Eccellenza.



È al settimo cielo Giorgio Screpis, direttore sportivo originario proprio di Gambettola: "Qui avevo vinto altri due campionati, ma essere profeti in patria non è facile. Tornare qui e vincere, conquistare questo storico traguardo, è stata una grande soddisfazione". Nel rush finale i biancoverdi hanno messo la quinta: sei vittorie di fila, dopo il pari con il Bakia, tre in trasferta di cui una, netta, a Secchiano con il Novafeltria. Prima di questo ciclo di vittorie il Gambettola lontano da casa aveva totalizzato un solo punto in tre partite, contro il pericolante Bellaria, e perso con Sant'Ermete e Verucchio. "Il momento chiave del campionato è stato il momento in cui siamo finiti a -4 dalla Sampierana. Abbiamo visto la forza del gruppo, che si è unito. Da lì in avanti non abbiamo più perso". Anche i più forti - il Gambettola era la grande favorita del girone - si trovano sul proprio cammino difficoltà inaspettate. "Abbiamo avuto parecchi infortunati e anche partite strane, mi riferisco a quelle di Verucchio e Sant'Ermete. Anche qualche espulsione strana. Ma come detto la squadra ha avuto una grande reazione, dimostrando la forza del suo gruppo".



E proprio "gruppo" è la parola chiave di questa entusiasmante cavalcata verso l'Eccellenza: "Ho vinto tanti campionati, ma qui è emersa veramente la forza del gruppo, un gruppo favoloso. Voglio ringraziare tutti, dal presidente al magazziniere, abbiamo dato tutto, tutti hanno dato il loro grande contributo. Il presidente è stato fantastico, non ci ha fatto mancare nulla. Mister e società di prim'ordine, Bernacci ha davvero avuto la bacchetta magica. Ringrazio anche gli sponsor che ci hanno dato una mano a coronare questo sogno".



L'ultimo capitolo di questa avvincente stagione sarà lo scontro diretto con la Sampierana ("Lo onoreremo: domenica aspettiamo la seconda in classifica e vogliamo onorare l'impegno"), poi si aprirà una nuova storia. Il Gambettola troverà solide realtà del panorama cesenate, come il Diegaro e la Savignanese. "Adesso vogliamo goderci un po' di festa, poi ci metteremo a sedere e pianificheremo la prossima stagione. Vogliamo dare continuità: la rosa per la Promozione era importante. Vogliamo rinforzarla adeguatamente, ma prima vorremmo confermare i giocatori fondamentali". Fondamentale però approcciare alla nuova categoria con la giusta mentalità: "È tutta un'altra categoria, non solo per l'impiego di un numero maggiore di Under. Cambia tutto, in primis gli allenamenti. Io ho già fatto anni fa questa categoria con il Cesenatico. Come società siamo pronti, anche sul campo ci faremo trovare pronti".



Tornando al campionato di Promozione, spicca un dato: nelle prime sette c'è solo una formazione riminese, il Novafeltria. Si può parlare di egemonia cesenate? Per Screpis non necessariamente: "È stato un campionato strano, qualche società ha vissuto particolari situazioni, penso anche al Misano, andato in crisi per via degli infortuni. Poi hanno preso Traini che in questa categoria fa la differenza. Il Novafeltria comunque ha fatto un ottimo campionato, ha un ottimo allenatore e anche un bell'organico. Mi dispiace per il Bellaria: ho fatto cinque anni, è una piazza che mi sta a cuore. È un dispiacere vederli in Prima Categoria".