Provincia di Rimini opposta alla nuova discarica di Sogliano

Attualità

Sogliano al Rubicone

| 08:51 - 01 Maggio 2023

Discarica di Sogliano.

La Provincia di Rimini ha espresso una netta opposizione alla realizzazione di una nuova discarica a Ginestreto, vicino alla vecchia discarica di Sogliano, che dovrebbe accogliere sei milioni di metri cubi di rifiuti non pericolosi. Il presidente Sadegholvaad ha espresso preoccupazioni riguardanti l'impatto ambientale e paesaggistico della nuova discarica, nonché la possibilità che possa diventare il centro di raccolta di rifiuti provenienti da altre regioni inefficienti. Inoltre, la costante crescita della raccolta differenziata in Emilia Romagna rende difficile capire la necessità di una nuova discarica. Allo stato attuale, la Provincia non è favorevole all'approvazione dell'ampliamento della discarica di Sogliano, a meno che non venga dimostrata la sua necessità in maniera ineccepibile.