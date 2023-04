Calcio Eccellenza: Cattolica, Ziroli non basta. Rimonta Medicina Fossatone (1-3)

Sport

Cattolica

| 19:24 - 30 Aprile 2023





Si congeda, col Bambi e con i propri tifosi, nel migliore dei modi il Medicina Fossatone. Lo fa con una vittoria, in rimonta, contro un Cattolica già retrocesso ma solido e tenace nel vendere cara la pelle. All’iniziale vantaggio ospite firmato da Ziroli, rispondono Sabbatani appena prima del riposo e Boschi, nella ripresa, su rigore a completare la rimonta. Il sigillo finale arriva a tempo scaduto con la zampata del neo-entrato Dradi.



L’ultimo appuntamento di un lungo cammino nel girone B di Eccellenza è in programma domenica prossima quando i ragazzi di mister Geraci affronteranno, in trasferta, un Tropical Coriano già salvo.



Tante occasioni e due gol in un primo tempo che termina sull’1-1. Le prime due chance capitano sui piedi di Sabbatani ma in entrambe le occasioni, in girata la prima e dalla distanza la seconda, trova la deviazione di Mariani. Al 23’ è Castagnini Riccardo a mettersi in proprio cercando la gioia personale ma dopo un doppio dribbling al limite dell’area ci pensa ancora una volta il portiere avversario a smanacciare. Tre minuti più tardi, invece, l’estremo difensore del Cattolica non deve fare alcun intervento sul tiro alto dall’interno dell’area di rigore di Sabbatani. Passano altri quattro minuti ed ecco la doccia fredda per il MediFossa: Ziroli riceve palla sul vertice sinistro dell’area di rigore e, dopo un controllo non perfetto ma utile a portarsi avanti la sfera, trova un preciso tiro incrociato che non lascia scampo a Palermo. La reazione dei giallorossi non si fa attendere ma si concretizza solo in pieno recupero quando Sabbatani, dopo un miracolo di Mariani che manda il pallone sulla traversa, insacca da pochi centimetri il gol probabilmente più facile dei suoi sedici in campionato.

Passano appena 8’ dall’inizio della ripresa e Commissari, precisamente imbeccato da Mezzetti, viene steso in area da Cestra: calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Boschi che resta di ghiaccio e completa la rimonta segnando il suo diciassettesimo gol in campionato. Il MediFossa si stabilizza nella metà campo avversaria ma senza trovare il terzo gol che manderebbe in archivio la gara. Prima ci pensa Boschi che, nel tentativo di cercare la doppietta personale, calcia su Mariani in uscita non vedendo Sabbatani libero in area. E poi, al minuto 72, né Boschi né Guidi, dal limite dell’area piccola, riescono a trovare la porta. La partita si trascina senza particolari emozioni fino al 90’ quando, in pieno recupero, il subentrato Dradi, rimasto in attacco da sviluppi di corner, insacca un pallone che vagava in area. Game, set and match.



Medicina Fossatone – Cattolica 3-1



MEDICINA FOSSATONE (4-2-3-1): Palermo; Barbaro, Castagnini G. (28’ st Tonelli), Alpi, Randi (5’ st Commissari); El Abbassi, Mezzetti G.; Rubino (5’ st Dalfiume), Castagnini R. (22’ st Guidi), Boschi (28’ st Dradi); Sabbatani. A disp.: Stanzani, Savini, Mezzetti, Nerzu. All.: Geraci.

CATTOLICA (4-5-1): Mariani; Giosué, Valeriani, Cuomo (39’ st D’Andrade), Monetto; Cestra (22’ st Pantaleoni), Lo Bianco (32’ st Medici), Mastrogiacomo (42’ pt Palumbo), Ziroli (9’ st Porcelli); Docente. A disp.: Moscatelli, Miletta, Bergnesi, Tine. All.: Pessina.

Arbitro: Luca Tuderti di Reggio Emilia.

Guardalinee: Paolo Giuseppe Silvestri (Ferrara) ed Enrico Giordano (Bologna).

MARCATORI: 31’ pt Ziroli (C), 46’ pt Sabbatani (MF), 10’ st Boschi (MF, rig.), 48’ st Dradi (MF).

AMMONITI: Ziroli (C), Cuomo (C), Tonelli (MF).

Recupero: 3’ pt, 4’ st.