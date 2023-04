Calcio RSM, La Fiorita e Cosmos ipotecano le semifinali play-off

Sport

Repubblica San Marino

| 18:39 - 30 Aprile 2023



Le prime due teste di serie del tabellone principale di post-season non sbagliano il debutto nei play-off e con due vittorie convincenti mettono un piede in semifinale. A rendere ancor più pesanti i successi di Cosmos e La Fiorita, il meccanismo regolamentare per cui – in caso di perfetta parità nel risultato combinato tra gare di andata e ritorno – sarebbero le squadre posizionatesi meglio in regular season a staccare il biglietto per il turno successivo.



Qualcosa che assomiglia molto ad un’ipoteca, insomma, il 4-1 con cui il Cosmos ha liquidato il Faetano. Partenza a razzo per i Gialloverdi che incamerano il doppio vantaggio in meno di nove minuti. Le prime due reti siglate a Dogana maturano sugli sviluppi di altrettanti corner: bastano 150” ad Errico per risolvere un flipper in area avversaria e freddare Porcellini con un diagonale imprendibile. L’estremo del Faetano è grande protagonista del match, ma non può nulla nemmeno sulla volée da breve distanza di Loiodice, che sfrutta a dovere la torre di Maggioli quando il cronometro non ha ancora segnato la doppia cifra dei minuti. Il Cosmos sfiora il tris con Capicchioni in due circostanze, ma il centrocampista sammarinese sbatte due volte sul palo a portiere battuto: prima in avvitamento di testa, poi con un destro di prima intenzione. Un minuto più tardi, il Faetano passa al primo affondo: pallone illuminante di Mema per Terenzi che non perdona Simoncini da breve distanza. Si tratta però di un episodio isolato, perché nel secondo tempo il Cosmos legittima la propria superiorità: prima un gol annullato, ancora allo sfortunatissimo Capicchioni, che a metà ripresa si conquista un calcio di rigore perfettamente trasformato da Errico. Al quale resta però in canna il colpo della tripletta quando, sette minuti più tardi, si ripresenta dal dischetto: stavolta è però Porcellini a vincere il duello, mettendo il punto esclamativo su un pomeriggio di grandi parate. Non sufficienti a negare il poker ad un Cosmos scatenato che a 10’ dal termine manda in gol anche Prandelli. Il ventiduesimo centro del capocannoniere in campionato, tra stagione regolare e play-off, arriva da punizione indiretta in area di rigore. Gli uomini di Berardi sarebbero così qualificati alle semifinali anche in caso di una sconfitta con tre reti di scarto nella sfida di ritorno, programmata mercoledì sera.



Segna in avvio anche La Fiorita, che sblocca la partita grazie ad una perla di Gasperoni. Il laterale intercetta un pallone sulla trequarti, disegnando una parabola potente che termina la sua corsa all’incrocio dei pali per freddare un incolpevole Gentilini. Confronto tutt’altro che spettacolare quello di Montecchio: alla mezz’ora ci prova dalla distanza anche Grieco, ma la sua bordata mancina è allungata in calcio d’angolo da Gentilini che poco dopo bissa di piede sulla rasoiata del solito Gasperoni. La Juvenes-Dogana produce poco o nulla in avanti e paga una disattenzione in avvio di ripresa, quando bastano sette minuti ai vicecampioni per andare sul 2-0. Il rilancio di Gasperoni supera sul rimbalzo sia Russo che Cevoli, alle spalle di tutti si inserisce Rinaldi che anticipa Gentilini e gonfia il sacco. Momenti di apprensione per il capitano de La Fiorita, colpito violentemente – e fortuitamente – al ginocchio sinistro dall’estremo difensore avversario. Costretto ad abbandonare il campo in barella, difficilmente potrà esserci nella gara di ritorno con la Juvenes-Dogana, mentre solo valutazioni più approfondite potranno chiarire se sarà a disposizione per le eventuali semifinali (7-14 aprile). Non più fortunato Abouzziane, entrato per sostituire Rinaldi e costretto al forfait dopo appena quindici minuti. Nel mezzo una buona opportunità per Russo che pecca di cinismo sotto porta, mentre Pasolini non sorprende Vivan dalla distanza quando il cronometro segna il minuto ottantadue.