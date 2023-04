Calcio D, al Forlì il derby con la Sammaurese (3-1)

Sport

San Mauro Pascoli

| 18:28 - 30 Aprile 2023

La Sammaurese cade sul campo del Forlì dove viene sconfitta 3-1. Partita opaca della squadra di Martini che non riesce a bloccare le iniziative avversarie.

Il Forlì passa al minuto 11. Cross di Eleonori, Manfroni devia nella sua porta. La gara scorre via senza troppe emozioni fino al 46′ con Varriale che servito fi tacco da Cognini la mette nell’angolino. In avvio di ripresa al 54′ Rrapaj dal limite sigla il 3-0 e dà un bel colpo alla contesa. Un minuto dopo Grassi si procura un rigore, ma De Gori è bravo a parare il tiro di Maltoni. I nostri accorciano con Berardi che tira a giro dal limite ed insacca. Il Forlì però è attento e non lascia spazio.

Domenica prossima si concluderà il campionato al Macrelli col Salsomaggiore.



Il tabellino

FORLI’: De Gori, Maini, Scalini, Caprioni, Ballardini, Rrapaj, Varriale, Fornari, Eleonori, Morri, Cognigni A disp: Ravaioli, Fusco, Ronchi, Pari, Nardella, Piva, Marzocchi, Negrin, Biancheri All Graffiedi



SAMMAURESE: Piretro, Masini, Bolognesi, Benedetti, Gaiola, Manfroni, Casadio, Haruna, Maltoni, Scarponi, Grassi A disp: Zavatti, Zaghini, Grbic, Tamai, Sami, Di Novella, Barbatosta, Berardi, Cremonini All Martini



RETI: 11′ Manfroni (aut), 46′ Varriale, 54′ Rrapaj, 58′ Berardi