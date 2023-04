Volley C femminile, playoff: Emanuel Riviera ko in gara1 dei quarti (3-1)

Sport

Rimini

| 18:17 - 30 Aprile 2023



Dopo tredici partite consecutive a risultato positivo, il Riviera esce sconfitto dal campo dell’Everton di Reggio Emilia nel primo turno dei quarti di finale dei play off.

La gara è stata combattuta con alterne fortune ma alla fine ha prevalso Reggio meritando il successo.

L’Everton scende in campo con la prima battuta a suo favore con Bonacini, in prima linea Cavecchi, Cristofaro, Piemontese, completano la seconda linea Vecchi e Gennari, libero Ronzoni; a capo della squadra il duo Garuti e Mantovani. Gli arbitri Drei e Morini di Imola registrano per il Riviera Capitan Morettini in posto 1, in prima linea Orsi, Catalano e Magi, completano Sangoi e Morelli, libero Fabbri. Una ultima raccomandazione da parte dei coach Bazzocchi e Briganti e si parte.

Prime battute alla pari tra Everton e Riviera che si alternano al comando, poi Reggio si stacca di tre punti che porta fino a fine set. Al rientro in campo la situazione che si presenta è copia del primo set fino al 8 a 7 per le ospiti, poi l’Emanuel riduce gli errori che hanno abbondato nel primo parziale, mentre qualche errore di troppo li commettono in questo frangente le padrone di casa che subiscono un break di 7 a 0 che permette alle Riminesi di pareggiare i conti.

Si prosegue sempre con un andamento regolare in cui si alternano al comando prima le une, poi le altre, infatti ci si ritrova sul 23 pari. Un attacco del Riviera viene dichiarato fuori pur essendo contestato per un tocco a muro, l’arbitro conferma l’out e coach Bazzocchi chiama tempo per tranquillizzare le proprie ragazze, ma al rientro in campo l’Everton conclude il set portandosi in vantaggio.

Il quarto parziale copia di tutti gli altri fino a 11 pari, dopo di che le Reggiane prendono il comando ed effettuano un break di 5 punti che riescono a governare al meglio fino alla fine dell’incontro.

Come già affermato il match è stato sempre combattuto fra due squadre che hanno entrambe meritato di arrivare ai quarti dei play-off: l’Everton è una buona miscela di tecnica, potenza e fisicità, con buoni fondamentali sia in ricezione/difesa, sia in attacco per arrivare ad un mix ottimale. Il Riviera ha dimostrato di poter contrastare le avversarie se regola alcune situazioni per ridurre gli errori specialmente in battuta e in attacco. Non per trovare una scusante alla sconfitta, ma sicuramente le attuali problematiche fisiche di entrambi i nostri opposti, non hanno certamente giovato positivamente all’esito dell’incontro.

Vittoria meritata delle padrone di casa che ora dovranno ricambiare la visita sabato nella nostra Casa del Volley in quel di Rimini con inizio alle ore 21:00.

In caso di vittoria per 3 a 1 si disputerà il golden set, se l’incontro finirà 3 a 0 per Rimini andrà in semifinale, mentre se l’Everton vincerà con qualsiasi punteggio o se perderà per 3- 2, si qualificherà lei al turno successivo.



EMANUEL RIVIERA: Orsi 12, Catalano 2, Morelli 8, Morettini 12, Magi 7, Pasolini 1, Sangoi 12, Marconato 1, Del Rosso 0, Libero Fabbri . N.e.: Fiorucci, Moras, Forlani

NOTE Ace: Rimini 9 – Reggio 4. B.s.: Rimini 15 – Reggio 17. Muri: Rimini 2 – Reggio 6. Errori: Rimini 19 – Reggio 18. Attacchi punto: Rimini 44 – Reggio 48. Rimini: ricezione 78% - attacco 33%