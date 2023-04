Calcio Promozione: Sant'Ermete, super vittoria nel derby. Verucchio battuto 4-0

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 18:18 - 30 Aprile 2023

Un undici del Sant'Ermete.



Sant'Ermete - Verucchio 4-0



SANT'ERMETE: Barbanti, Brighi T. (40' st Vandi), Sancisi (37' st Severi), Tentoni, Bonifazi, Braschi, Bento (36' st Antonelli), Marcaccio, Manfroni (37' st Bascioni), Fuchi, Ponticelli. A disp. Caprili, Zammarchi, Mazzavillani, Brighi A., Rizzo. All. Mancini.

VERUCCHIO: Bianchi, Girometti (15' pt Sacco), Fabbri (35' st Genghini A.), Genghini L., Renzi, Colonna, Pavani (10' st Semprini), Sebastiani (20' st Guarino), Bullini, Michilli, Muccioli. A disp. Cignini, Farotti, Sancisi, Indelicato, Canarini. All. Guerra



ARBITRO: Arrigoni di Ravenna

RETI: 12' pt Fuchi, 7' st e 19' st Bento Da Silva, 40' st Fuchi.



SANT'ERMETE Splendida affermazione dei "Verdi" di Mancini, che superano con un rotondo 4-0 il Verucchio. Apre le marcature Fuchi al 12', bravo a battere di testa Bianchi su cross di Sancisi. Al 52' Fuchi è ancora protagonista con l'assist a Bento, che a botta sicura infila Bianchi. Al 64' azione fotocopia per la doppietta di Bento, servito da Manfroni. A cinque minuti dal novantesimo Fuchi trova a sua volta la doppietta personale, al termine di un'azione in solitaria.