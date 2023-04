Calcio Eccellenza: il Pietracuta già salvo festeggia con i tifosi. Con il Masi finisce 1-1

Sport

Pietracuta di San Leo

| 18:18 - 30 Aprile 2023



Pietracuta - Masi Torello 1-1



PIETRACUTA: Amici, Faeti, Pasolini, Fabbri Fr. (20' st Fabbri Fi.), Lessi, Masini, Bellavista (15' st Contadini), Giacobbi (32' st Zannoni), Fratti (15' st Louati), Tomassini, Evaristi (25' st Galli). A disp. Fabbri Da., Cobo M., Cobo L., Fabbri Fe. All. Fregnani.

MASI TORELLO: Campi, Sarto, Franceschini, Valesani, Catozzo (16' st Maneo), Molossi, De Angelis (6' st Quarella), Fregnani (1' st Zaffi), Mangherini (34' st Caruso), Vanzini (38' st Vallesani), Cazzadore. A disp. Battara, Othmane, Quarella, Benini, Zaffi, Franceschini, Vallesani, Maneo, Caruso. All. Brunelli.



ARBITRO: Bonomo di Collegno.

RETI: 41' pt Tomassini, 41' st Caruso.

AMMONITI: nessuno.



PIETRACUTA Bindi in festa per lultima casalinga del Pietracuta, accolto in campo dallo striscione “Della Valmarecchia ancora padroni, grazie leoni”. Parte bene la squadra di casa, che non capitalizza con Tomassini una buona occasione. Il Masi Torello risponde con un paio di tentativi da fuori area, poi al 28' Cazzadore salta Amici, ma attarda il tiro, che viene poi respinto dal portiere, attento a recuperare la posizione. Al 41' lancio per Tomassini sul filo del fuorigioco, l'attaccante infila con freddezza Campi con un preciso rasoterra. Nella ripresa Campi salva due volte nel giro di pochi secondi su Evaristi, poi sale in cattedra Amici, che fa buona guardia sui tentativi ospiti. Nel finale arriva il meritato pari del Masi Torello con un tap-in ravvicinato di Caruso.