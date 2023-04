Calcio Promozione: Baldinini al fotofinish, Novafeltria supera il Bellaria 2-1

Sport

Novafeltria

| 18:18 - 30 Aprile 2023

Gli undici iniziali.



Novafeltria - Bellaria Igea Marina 2-1



NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin, Pavani, Castellani, Rinaldi (31' st Amadei), Foschi, Frihat (35' st Alpino), Baldinini, Collini, Toromani (27' st Fabbri Da.), Vivo (27' st Radici). A disp. Burioni, Valdifiori, Bindi, Ceccaroni, Nguer. All. Giorgi.

BELLARIA: Ramenghi, Galassi, Mazzarella (18' st Busiello), Buda, Zanotti, Alvisi (35' pt Venturi), Ceccarelli (8' st Paganelli), Chiussi, Giornali, Marchini (28' st Ottaviani), Fabbri Di. (43' st Donini). A disp. Barbieri, Grossi, Fusi, Vasini. All. Reciputi.



ARBITRO: Rafaiani di Bologna.

RETI: 17' pt Frihat, 27' pt Marchini, 48' st Baldinini.

AMMONITI: Toromani, Zanotti, Baldinini, Frihat, Galassi.



SECCHIANO Baldinini nel recupero regala al Novafeltria la vittoria e condanna il Bellaria Igea Marina alla retrocessione in Prima Categoria. Parte bene la squadra di casa, al 1' Alvisi devia un velenoso cross rischiando l'autorete. Al 6' sugli sviluppi di un corner il tiro di Collini è murato dalla difesa. Al 15' il bomber gialloblu spreca una comoda occasione calciando sulla traversa, a portiere battuto, su assist magistrale di Baldinini. Lo stesso centrocampista rimette in area ancora per Collini, che di testa mette alto. Due minuti dopo gialloblu locali in vantaggio: Baldinini dalla destra crossa per Frihat, il giovane centrocampista è bravo a stoppare e a infilare Ramenghi. Il Bellaria reagisce, al 25' tiro da fuori area di Buda che termina a lato, al 27' sugli sviluppi di una rimessa laterale arriva il bolide vincente di Marchini. Al 36' ci prova Vivo, ma Ramenghi respinge.



A inizio ripresa Mazzarella respinge sulla linea un tiro di Toromani, al 51' Ramenghi non trattiene un colpo di testa di Vivo, ma un difensore libera, sempre nei pressi della linea di porta. Al 78' il Bellaria ha la palla del sorpasso, ma Giornali calcia fuori, vanificando un contropiede. Nel recupero il Novafeltria trova il raddoppio, condannando il Bellaria alla sconfitta: un rilancio di Golinucci innesca Baldinini, che sfrutta l'uscita avventata di Ramenghi per infilarlo.