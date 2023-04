Addio Armando Foschi, il funerale martedì 2 maggio a Rimini

Attualità

Rimini

| 15:48 - 30 Aprile 2023

Armando Foschi.



Il funerale di Armando Foschi, storico senatore della Dc originario di Coriano, saranno celebrati dopodomani (martedì 2 maggio), presso il Duomo di Rimini, a partire dalle 15. Foschi, 94 anni, è deceduto ieri (sabato 29 aprile), lasciando la moglie Maria Grazia e i figli Marco, Riccardo, Federico e Antonella. Aveva sei nipoti: Alberto, Arianna, Carolina, Filippo, Giovanni e Alice.



Anche la senatrice Domenica Spinelli, vicesindaca di Coriano ha espresso il suo cordoglio: "La scomparsa dell’ex Senatore Armando Foschi mi ha fortemente colpita. Originario di Coriano, uomo di fede cattolica, durante tutta la Sua vita e la Sua carriera politica ha sempre avuto Coriano nel cuore. Ogni occasione, di carattere religioso o legata al mondo agricolo da cui proveniva, essendo nato da una famiglia di contadini, era buona per tornare nel Suo luogo d’origine. Mesi fa lo chiamai per condividere con lui la gioia della mia elezione a Senatore della Repubblica. Fra tre giorni, il primo maggio, Coriano celebra la Festa Cristiana del Lavoro. Una ricorrenza a cui Armando teneva particolarmente, la sentiva Sua, perché era la festa della sua terra. Grazie Armando per avermi dato la bellissima opportunità di conoscerti e stimarti nel profondo come persona. Un forte abbraccio alla Tua meravigliosa famiglia"