| 13:58 - 30 Aprile 2023

Il tecnico del San Bartolo Gabicce Massimo Girometti.

Nella semifinale playoff di Seconda categoria girone 0, il San Bartolo Gabicce ha battuto sul campo di Cattolica il Villa Verucchio per 3-1. In finale domenica 7 maggio il San Bartolo affronterà il Rimini United, seconda in campionato, che ha il vantaggio di due risultati su tre. Si gioca allo stadio Bani di Viserba. Partita secca. La società del Villa Verucchio esprimer comunque soddisfazione per la stagione. obbiettivo playoff centrato con record di punti in campionato.