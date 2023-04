Meteo: in arrivo piogge, il 2 maggio saranno abbondanti

Attualità

Rimini

| 13:29 - 30 Aprile 2023

Condizioni di marcata instabilità atmosferica, tra la seconda parte di Lunedì 1 Maggio e la giornata di Martedì 2 Maggio, complice un’area depressionaria in sede Mediterranea. Tendenza ad un graduale miglioramento nel corso delle giornate successive, con temperature senza particolari variazioni, in generale prossime alla media climatologica.



Emissione del 30/04/2023 ore 13:30



Lunedì 1 Maggio



Stato del cielo e precipitazioni: molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni sparse, deboli e intermittenti tra mattino e pomeriggio. Piogge più diffuse, di intensità moderata e anche abbondanti a ridosso dei rilievi, tra sera e notte.

Temperature: in calo, con minime fino a +6/8°C sui rilievi e fino a +8/10°C su pianura e costa; massime non oltre i +16/17°C in pianura.

Venti: moderati, in prevalenza disposti dai quadranti meridionali.

Mare: da mosso a molto mosso, specie al largo.

Attendibilità: medio-alta.



Martedì 2 Maggio



Stato del cielo e precipitazioni: coperto. Precipitazioni diffuse, con intensità moderata-forte per buona parte della giornata, con cumulate più abbondanti a ridosso dei rilievi.

Temperature: stazionarie, con valori minimi fino a +6/+7°C sui rilievi e fino a +9/+11°C in pianura; massime non superiori ai +14/16°C.

Venti: moderati dai quadranti orientali, con raffiche anche forti, specie in costa.

Mare: mosso o molto mosso.

Attendibilità: media.



Mercoledì 3 Maggio



Stato del cielo e precipitazioni: nuvoloso o molto nuvoloso in mattinata, maggiori schiarite in seguito con cielo in prevalenza poco nuvoloso. Precipitazioni residue tra notte e mattino, in esaurimento entro il primo pomeriggio.

Temperature: in nuovo aumento, con minime comprese tra i +9/12°C e massime fino a +17/19°C.

Venti: deboli-moderati dai quadranti orientali.

Mare: da mosso a poco mosso.



Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: gli ultimi giorni della settimana saranno caratterizzati da condizioni di generale stabilità atmosferica, con valori termici in lieve aumento ma comunque prossimi alla media del periodo. Possibile nuova variabilità a ridosso del Week-End.



