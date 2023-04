Novafeltria: ciclista perde il controllo della sua mountain bike. Interviene l'elicottero

Cronaca

Novafeltria

| 12:47 - 30 Aprile 2023

Il ciclista trasportato in ospedale con l'aiuto dell'elisoccorso.

Nella mattinata di domenica 30 aprile si è verificato un incidente in Alta Valmarecchia, durante il quale un ciclista è caduto dalla sua mountain bike nella zona del monte Pincio. Fortunatamente, l'elisoccorso 118 e il soccorso alpino sono prontamente intervenuti sul posto, consentendo un rapido trasporto dell'uomo in ospedale.



Secondo quanto riportato, il ciclista stava percorrendo il tratto frequentato dagli amanti dell'Mtb downhill sul monte Pincio insieme a due amici quando ha perso il controllo della sua bicicletta ed è caduto a terra, riportando diversi traumi e un sospetto trauma toracico. Subito dopo l'incidente, sono stati contattati il medico, l'infermiere e il tecnico dell'elicottero di Ravenna, che si sono rapidamente recati sul luogo dell'incidente.



Dopo aver prestato le prime cure al ferito, i soccorritori hanno imbarellato e issato l'uomo a bordo dell'eliambulanza per trasportarlo presso l'ospedale "Bufalini" di Cesena. Grazie alla prontezza dell'intervento dell'elisoccorso, il biker è stato trasferito in ospedale nel minor tempo possibile, garantendo così una maggiore efficacia delle cure mediche.