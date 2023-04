Il Circolo Tennis Venustas conquista il titolo Super Orange

Sport

Bellaria Igea Marina

| 11:42 - 30 Aprile 2023

Grande risultato per il settore tecnico del Circolo Tennis Venustas guidato dal maestro Leonardo Ghelfi. La giovane formazione bellariese si è imposta sabato, sui campi dello Sporting Club Sassuolo, nel campionato regionale Super Orange battendo in finale il Circolo Siro di Bologna. Notevole il successo ottenuto sul campo da Vittoria Pracucci, Alessandro Venturini, Enrico Castelli, e Gianmaria Dellarosa. Un risultato che sottolinea la crescita esponenziale del settore tecnico del Club bellariese.



E’ partita intanto la stagione organizzativa del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina con il primo torneo federale in programma, il 4° categoria maschile che si presenta al via con un notevole numero di iscritti, ben 114 ai nastri di partenza. Tabellone Nc, turno di qualificazione: Riccardo Silvi-Emanuele Perraillon 6-0, 6-0, Erivan Giannini-Michele Franci 6-0, 6-0, Ciro Donnarumma-Andrea Nicolini 7-5, 6-3, Stefano Vellani-Lorenzo Scarpellini 6-3, 7-5, Manuel Mussoni-Sergio Semprini 6-4, 6-1, Michele Morosato-Leonardo Mongillo 6-1, 6-2, Federico Dellarosa-Giuseppe Benedettini 6-4, 6-4, Giacomo Volpinari-Marco Piuma 6-1, 6-2, Fabrizio Rossi-Alessandro Mariani 6-3, 4-6, 10-8, Claudio Dall’Ara-Umberto Colonnelli 6-2, 6-2, Piergiovanni Tonti-Alessio Ferraro 6-1, 6-4.

Come detto si tratta del primo appuntamento di livello nazionale al Ct Venustas, in un calendario che vedrà il suo momento clou dal 13 maggio con il torneo nazionale Open femminile dotato di ben 4000 euro di montepremi.

Il giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Elisa Zannoni.