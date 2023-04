Volley B, PromoPharma battuta a Sassuolo 3-1

Sport

30 Aprile 2023

La PromoPharma, ormai retrocessa, ha affrontato la trasferta di sabato 29 a Sassuolo dando spazio alle seconde linee. “Abbiamo vinto il primo set ai vantaggi dopo aver condotto il match per quasi tutto il parziale – racconta a fine partita coach Stefano Mascetti. – Nella seconda ripresa di gioco i nostri avversari hanno cambiato qualche giocatore, aggiungendo esperienza e noi abbiamo iniziato a dare spazio a tutti quei giocatori che in campionato hanno giocato. Abbiamo perso male il secondo e il terzo set ma è normale che chi entra, pur impegnandosi, possa trovare problemi rispetto a situazioni di gioco che non è abituato a frequentare. Adesso aspettiamo l’ultima di campionato che spero sia vista come una festa sia per noi, sia per i tifosi che ci hanno sempre sostenuto”.



Il tabellino



Sassuolo – PromoPharma 3-1



Sassuolo. Mantovani, Anceschi 3, Pasquesi 8, Bigarelli 20, Sartoretti 11, Lodi 15, Pieroni (L1), Paletta (L2), Bevilacqua 7, Marani, Barelli 1, Calosi. N.E.: Vellani, Marchesi. Ace 5. Battute errore 10. Muri punto 8. All. Tommaso Zagni.



PromoPharma. Rondelli, Kiva 12, Caselli 2, Ricci 2, Bernardi 5, Benvenuti 14, Morelli (L1), Paganelli 8, Cicconi 2, Conti, Carigi, Lazzarini 1, Bacciocchi (L2). Ace 2. Battute errore 14. Muri punto 0. All. Stefano Mascetti.



PARZIALI: 25/27 25/13 25/10 25/15



Classifica. Gabbiano Mantova 75, Arredopark Sommacampagna 57, Querzoli Forlì 50, Kema Asola 45, Sab Group Rubicone 40, Ama San Martino in Rio 39, Kerakoll Sassuolo 38, Viadana Volley 36, Volley Montichiari 35, Pietro Pezzi Ravenna 35, Planet Group Spezzanese 34, PromoPharma 24, Kioene Padova 11, Pluvitec Legnago 6.



Prossima partita. PromoPharma – Volley Montichiari. Sabato 6 maggio alle ore 18 a Serravalle.







Serie D femm./Girone E. Titan Services – Polisportiva Stella 2 a 3 (25/14 17/25 22/25 26/24 12/15).

La sconfitta al tie-break subita sabato 29 dalla Titan Services contro Polisportiva Stella, complica molto la salvezza delle ragazze guidate da coach Wilson Renzi. Tutto è demandato ai risultati dell’ultima giornata di campionato, quando le sammarinesi giocheranno in anticipo, giovedì 4 maggio, in casa della capoclassifica Portuali Ravenna. “Abbiamo avuto un buon primo set nel quale abbiamo giocato in maniera molto disciplinata e non abbiamo avuto problemi nel condurlo in porto. – Spiega coach Renzi a fine partita. - Nel secondo parziale le nostre avversarie hanno fatto qualcosa di meglio e noi abbiamo smarrito un po’ di efficacia in battuta. Abbiamo perso la terza ripresa a 22 ma abbiamo reagito nel quarto quando, sotto 22/24, siamo riuscite a portarlo a casa ai vantaggi. Nel tie-break abbiamo accusato la fatica anche se eravamo lì, sul 12 pari. Ora proveremo a giocarci la salvezza nell’ultimo match di campionato”.



Titan Services. Tura 14, Pasolini (L1), Ricciotti 26, Ghinelli, Filippi 19, Esposito 3, Menicucci, Casadei 1, Bernardi 4, Rossi 2, Valentini, Lazzari 1. N.E.: Vaselli (L2). All. Wilson Renzi.







Classifica. Portuali Ravenna 66, Fulgur Bagnacavallo 56, Figurella Rimini 52, Longiano Volley 45, Idea Volley Santarcangelo 43, Junior Coriano 40, Fenix Faenza 37, Unica Volley Rimini 31, Teodora Ravenna 24, Stella Rimini 19, Titan Services 19, Viserba Volley 15, Forlì 0.







Prossima partita. Portuali Ravenna - Titan Services. Giovedì 4 maggio alle 21.15 a Ravenna.