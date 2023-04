Il riccionese Cricca eliminato da 'Amici', sindaca Angelini: 'Sei l'orgoglio della nostra città'

Attualità

Riccione

| 11:24 - 30 Aprile 2023

Cricca e la sindaca Angelini.

Cricca è stato eliminato nel serale di ieri sera ad Amini di Maria De Filippi. Il cantante riccionese non ha tradito nessuna emozione, nemmeno di fronte all’annuncio del'elominazione. Il sogno di Amici è finito con la settima puntata. A salvarsi dal ballottaggio finale è stato Aaron, arrivato sulla graticola per la prima volta. “Sono davvero contentissimo e non smetterò di fare quello che faccio” ha detto. Cricca era al quarto ballottaggio ed è stato fatale."Sei stato e sarai l'orgoglio della tua città - afferma la sindaca Daniela Angelini - ti aspettiamo a Riccione per festeggiare insieme a te la fine di una stupenda avventura, l'inizio di una carriera che non potrà che essere straordinaria". L'amministrazione comunale di Riccione si congratula con Giovanni Cricca per l'eccezionale percorso condotto nella trasmissione di Canale Cinque Amici di Maria De Filippi.

Il 19enne riccionese, eliminato ieri sera, ha mostrato un talento assoluto e una sensibilità che lo rende unico. "Le lacrime che hanno segnato il tuo volto anche ieri sera sono il manifesto di una profondità d'animo rara. La delicatezza delle tue interpretazioni ci ha conquistati. I tuoi inediti - da "Se mi guardi così" a "Maledetta felicità" - sono già delle Hit e non vediamo l'ora di ascoltarli dalla tua viva voce sulle nostre piazze. Grazie Giovanni per le emozioni che ci ha regalato, Riccione ti aspetta in riva al cuore".