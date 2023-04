Denuncia contro ospedale e medici: protesi sbagliata e operazione annullata, paziente chiede giustizia

Cronaca

| 07:58 - 30 Aprile 2023

Pietro Giangregorio, un uomo di 54 anni residente a Cattolica, è stato sottoposto ad un'operazione all'anca che ha causato una differenza di tre centimetri tra le sue gambe. Non era in grado di camminare senza l'ausilio di una stampella e soffriva di forti dolori alla schiena. Ha richiesto un risarcimento ad Ausl Romagna ed è andato all'Ospedale Ortopedico Rizzoli di Bologna per un'operazione per risolvere il problema, ma questa è stata annullata il giorno in cui era prevista. Giangregorio ha riferito l'accaduto ai carabinieri e ha intentato una causa legale contro Ausl Romagna, la direzione sanitaria del Rizzoli e il team medico chirurgico. In precedenza, aveva subito interventi chirurgici per stabilizzare la colonna vertebrale e applicare una protesi anche all'anca sinistra.