Baseball, San Marino: doppia vittoria al Falchi sul Longbridge (12-3 e 7-0)

| 01:51 - 30 Aprile 2023

San Marino vince due volte al Gianni Falchi di Bologna sul Longbridge (12-3, 7-0) e rimane in testa alla classifica del girone A assieme a Macerata, che ha sconfitto gli Athletics.

In battuta da segnalare le prove complessive di Ferrini (6/11), Dudley Leonora (5/9) e Celli (5/10). In gara2 Ferrini va a un fuoricampo dal cycle (4/5 con due singoli, un doppio e un triplo). Sul monte i vincenti sono Nicola Garbella e Carlos Quevedo.





GARA1



San Marino prende un vantaggio consistente nella prima parte di gara e lo porta al traguardo senza soffrire. Titani in vantaggio con un punto al 1°, con Celli a battere in scelta difesa con le basi piene per l’1-0. Al 2°, con due uomini in base, è la valida di Batista a spingere a casa il 2-0. Al 3° ecco l’allungo: per Celli ed Ericson Leonora ci sono due basi ball, Dudley Leonora va col doppio del 3-0, volata di sacrificio di Pieternella per il 4-0 e singolo di Epifano per il 5-0. Al 4°, con due out e le basi vuote, arrivano due punti, con la valida di Dudley Leonora a spingere a casa Celli ed Ericson Leonora per il 7-0.



Il vantaggio è consistente, tanto più che la prova da partente di Luca Di Raffaelle è solida e senza sbavature. Per lui una valida concessa al primo uomo affrontato nell’incontro (Giacomini) e poi solo due basi ball in quattro inning, col contorno di otto strikeout.



Al 6° triplo squillo dei padroni di casa. Peluso, perfetto nella ripresa precedente, vede Marchi andare in base su errore, poi base a Giacomini, singolo di Anzovino (1-7), volata di Moronta (2-7), singolo di Borghi e punto su errore della difesa sulla battuta di Pancellini (3-7).



Il Longbridge non si avvicina ulteriormente e San Marino allarga il margine all’ottavo con altri cinque punti. Batista comincia con una base ball, poi singolo di Ferrini per l’8-3, doppio di Lino che vale il 9-3, singoli di Celli e di Di Fabio (10-3), doppio di Dudley Leonora per il 12-3. Sul monte chiudono Nicola Garbella, vincente, e Tognacci. Finisce 12-3.



Il tabellino

LONGBRIDGE – SAN MARINO 3-12



SAN MARINO: Batista ed (1/3), Ferrini 3b (2/6), Angulo 2b (0/4), Lino r (1/5), Celli ec (2/5), E. Leonora (Di Fabio 1/2) es (1/1), D. Leonora 1b (3/4), Pieternella (Lo. Di Raffaele 0/2) dh (0/1), Epifano ss (2/5).



LONGBRIDGE: Giacomini ss (1/3), Rondelli (Anzovino es (1/2) ec (0/2), Moronta dh (1/1), Borghi ed (1/3), Pancellini 1b (0/4), Bacci es/ec (0/4), Lambertini (Mezzetti 0/3) r (0/1), Tamburini 2b/3b (1/4), Ferri (Marchi 2b 0/3) 3b (0/1).



SAN MARINO: 113 200 050 = 12 bv 13 e 2

LONGBRIDGE: 000 003 000 = 3 bv 5 e 3



LANCIATORI: Lu. Di Raffaele (i) rl 4, bvc 1, bb 2, so 8, pgl 0; Peluso (r) rl 1.2, bvc 2, bb 1, so 2, pgl 2; Garbella (W) rl 2.1, bvc 1, bb 1, so 2, pgl 0; Tognacci (f) rl 1, bvc 1, bb 0, so 2, pgl 0; Campanella (L) rl 3, bvc 5, bb 7, so 1, pgl 4; Rizzoli (r) rl 2, bvc 3, bb 0, so 1, pgl 2; Persici (r) rl 2.1, bvc 2, bb 3, so 1, pgl 3; Nanetti (f) rl 1.2, bvc 3, bb 1, so 0, pgl 2.



NOTE: doppi di D. Leonora (2), Lino (1), Giacomini (1) e Moronta (1).





GARA2



Bella sfida di lanciatori per tre inning, con Quevedo e Silva ad avere la meglio sugli attacchi avversari. San Marino in base con il doppio di Ferrini al 1° (ma Batista, Angulo e Lino vanno K), Longbridge a rendersi pericoloso al 2° con base a Borghi e singolo di Tamburini (Quevedo risolve con uno strikeout). Al 3° singolo di Pulzetti da una parte e base a Giacomini dall’altra. Pochi pericoli, pitcher in controllo.



Al 4° però l’attacco sammarinese comincia a prendere il sopravvento. Con un out, i singoli di Angulo, Lino e Celli riempiono le basi, la volata di Ericson Leonora vale l’1-0 e il singolo di Dudley Leonora il 2-0.



Quevedo macina strikeout (arriverà a 9 in 5 inning) e l’attacco allunga al 5° con tre punti. Con due in base, ecco volata di sacrificio di Angulo (3-0), singolo di Lino (4-0), valida di Celli e poi lancio pazzo per il 5-0. Dopo i cinque inning di Quevedo, ce ne sono due perfetti di Kourtis, con nessun arrivo in base concesso. L’attacco firma i due punti del definitivo 7-0 all’8°: con Ericson e Dudley Leonora in base (errore e singolo, poi entrambi in posizione punto su palla mancata), è la volata di Rosales a scrivere 6-0, mentre il 7-0 è generato dalla rimbalzante di Pulzetti.



Al 9° il Longbridge riempie le basi su Baez, che poi però chiude col K su Moronta e la volata di Borghi. Finisce 7-0.



Il tabellino



LONGBRIDGE – SAN MARINO 0-7



SAN MARINO: Batista (Garbella, Di Fabio) ed (0/3), Ferrini 3b (4/5), Angulo 2b (1/4), Lino dh (2/5), Celli ec (3/5), E. Leonora es (1/4), D. Leonora 1b (2/5), Rosales r (1/3), Pulzetti ss (1/4).



LONGBRIDGE: Giacomini ss/r (1/3), Bacci es (0/3), Moronta dh (0/4), Borghi ed (0/3), Pancellini (Pani 2b (0/2) r (0/2), Rondelli ec (0/4), Tamburini 2b/3b (2/4), Lambertini 1b (0/2), Ferri 3b/ss (0/3).



SAN MARINO: 000 230 020 = 7 bv 15 e 1

LONGBRIDGE: 000 000 000 = 0 bv 3 e 2



LANCIATORI: Quevedo (W) rl 5, bvc 2, bb 2, so 9, pgl 0; Kourtis (r) rl 2, bvc 0, bb 0, so 3, pgl 0; Baez (f) rl 2, bvc 1, bb 2, so 4, pgl 0; Silva (L) rl 5, bvc 9, bb 1, so 5, pgl 4; Cantelli (r) rl 4, bvc 6, bb 1, so 0, pgl 0.



NOTE: triplo di Ferrini (1); doppi di Ferrini (1) e Tamburini (1).