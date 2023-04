Basket C Silver, i Titans festeggiano la C Unica con il successo sul Falconara (71-66)

Sport

Repubblica San Marino

| 01:47 - 30 Aprile 2023

I Titans premiati (Foto Simone Fiorani).

Nel pomeriggio di “Festa Titans”, la Pallacanestro Titano chiude l’annata al Multieventi con una vittoria per 71-66 nei confronti di Falconara. I biancazzurri, che chiuderanno la stagione sabato prossimo a Spoleto, hanno festeggiato la promozione in C Unica nel migliore dei modi davanti al pubblico di casa.



Prima della partita, amichevole minibasket tra i centri di Fonte dell’Ovo e Multieventi. All’intervallo, invece, spazio alle premiazioni. Il vicepresidente federale, Simone Botteghi, ha premiato Tommaso Gamberini come miglior marcatore. Il presidente FSP, Luca Liberti, ha consegnato il premio “alla carriera” ad Andrea Raschi. Infine, il presidente della Pallacanestro Titano, Giuseppe Carbone, ha premiato Davide Macina in rappresentanza della squadra per la promozione in C. A conclusione del match, consegna della maglietta celebrativa a squadra, staff e stretti collaboratori.



LA PARTITA. Brillante, piacevole da vedere, con tanti saliscendi nel punteggio. Il primo quarto è un botta e risposta, coi Titans a farsi forza delle triple di Macina e Falconara con un Caggiula caldo (17-17 al 10’). EA avanti anche 24-21 al 12’, poi ecco il parziale ospite con un Centanni che comincia ad accendersi (26-32 al 15’). I biancazzurri si riassestano, ma all’intervallo è in vantaggio chi viaggia (30-37).



I Titans nel terzo quarto vanno a singhiozzo. Maluccio all’inizio, con Falconara a volare sul +11 (32-43). Bene nella parte centrale, con sorpasso sul 49-48. Male alla fine, col 5-0 firmato Centanni-Ponzella a riportare avanti di due possessi gli ospiti (49-53). L’inerzia sembra tutta dalla parte della squadra marchigiana, ma a inizio quarto periodo un parziale di 12-0 cambia tutto. Raschi ne segna 8, la squadra va sul 61-53 e di lì in avanti comanda con sicurezza. Va anche a +11, l’EA Titano, col margine a restringersi nelle battute finali ma senza eccessivi rischi. Finisce 71-66.



Il tabellino



EA TITANO – ROBUR FALCONARA 71-66



TITANO: Borello, Palmieri 7, Gamberini 14, Macina 18, Frattarelli 5, Guida 1, Dini ne, Raschi 12, Riccardi ne, Zanotti 6, Pasolini 8. All.: Rossini.



FALCONARA: Caggiula 15, Bolognini 4, Whelan 1, Giorgini 2, Ponzella 4, Cerri 6, Centanni 24, Giuliani, Polonara 9, Piccinini 1, Corleoni, Falaschi. All.: Reggiani.



Parziali: 17-17, 30-37, 49-53, 71-66.