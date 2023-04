Basket B femminile, una buona Ren Auto ci prova fino ala fine

Sport

Rimini

| 01:41 - 30 Aprile 2023



Per la penultima giornata della poule playoff alla Ren-Auto di coach Andrea Maghelli spetta l'impegnativa trasferta sul campo della capolista Magika: dopo il netto successo a Fiorenzuola le rosanero non hanno niente da perdere e possono giocare a mente libera.

Coach Maghelli parte con Novelli, Capucci, Pignieri, Eleonora e Noemi Duca.

Il primo canestro dell'incontro lo segnano le padrone di casa, ma Capucci pareggia subito.

Dopo 5' in assoluta parità la Ren-Auto trova il primo vantaggio con un canestro di Noemi Duca, ben imbeccata in transizione da Capucci, 8-10; la stessa Capucci buca la difesa e appoggia il +4 l'azione successiva. La Magika pareggia, ma ancora la scatenata Capucci, questa volta con una tripla, tiene avanti le rosanero, 14-17.

Alla prima pausa la Ren-Auto è avanti di una sola lunghezza sul 18-19.

Il primo canestro del secondo quarto lo segna Noemi Duca con una sospensione dal gomito sinistro dell'area, 18-21. Castel San Pietro non ci sta, deve vincere per mantenere la testa della classifica e si scuote: parziale di 11-2 e partita ribaltata, 29-23.

Le padrone di casa chiudono la frazione in crescendo e all'intervallo sono sopra di 11, 38-27.

Al rientro in campo non cambia praticamente nulla in termini di punteggio e tra le due squadre rimangono 11 punti di distacco, almeno fino all'incredibile epilogo: Capucci appoggia il canestro del 57-46, ma Rosier segna sulla sirena dalla propria lunetta il più clamoroso dei buzzer beater. All'ultima pausa Castel San Pietro è in controllo 60-46.

La prima metà del quarto quarto è tutto di marca biancoazzurra, ma la Ren-Auto ha il merito di continua a lottare e segna qualche bel canestro. Lo sforzo tuttavia non è sufficiente a riaprire il match. Finisce 80-61.



IL COACH "Tutto sommato abbiamo tenuto - spiega coach Maghelli - e lo scarto si deve soprattutto al fatto che loro hanno segnato parecchi canestri difficili e noi, al contrario, sbagliato soluzioni comode. Sembra strano dirlo quando si subiscono 80 punti, abbiamo difeso nella maniera giusta, ma loro sono state brave a segnare anche in condizioni proibitive e questo ci ha un po' tagliato le gambe. In attacco invece potevamo fare di più, perché abbiamo sbagliato tiri ben costruiti e non siamo riuscite a sfruttare, per errori di lettura, alcune situazioni vantaggiose. Le ragazze hanno comunque disputato una buona gara".

La Ren-Auto tornerà in campo alla Carim sabato 6 maggio, alle ore 20.30, per il derby con la Libertas Forlì, ultima gara della stagione.



Il tabellino



Magika Castel San Pietro - REN-AUTO 80-61



Magika: Roccato 2, Venturoli 6, Rosier 22, Zuffa, Rizzati 10, Panighi, Melandri 9, Cerè 11, D’Agnano 17, Daidone 3. All.re Naldi.

REN-AUTO: Novelli 2, Mecozzi 2, Pratelli, Duca E. 11, Pignieri 8, Duca N. 10, Borsetti, Capucci 21, Benicchi, Mescolini, Gambetti 2, Mongiusti 5. All. Maghelli

Arbitri: Resca e Manzi.

PARZIALI: 18-19; 20-8; 22-19; 20-15