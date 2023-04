Fileni, comitato deluso per le decisioni dell'Unione Comuni Valmarecchia

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 21:03 - 29 Aprile 2023

I membri del comitato durante la seduta del consiglio dell'Unione Comuni Valmarecchia.





Il comitato Per la Valmarecchia, presente sul posto con diversi membri, esprime malcontento per gli esiti del consiglio dell'Unione dei Comuni Valmarecchia, in primis "per non aver in alcun modo sconfessato politicamente i tecnici dell'ente che con i loro atti hanno autorizzato l'allevamento Fileni". Apprezzato "lo sforzo profuso dai consiglieri che hanno redatto l'ordine del girono votato a maggioranza, una maggioranza di cui fa parte anche la vicesindaca di Maiolo", c'è però delusione: "Abbiamo ascoltato alcuni affermare che la Cavallara sia un investimento sbagliato, ma non possiamo accettare che si precisi che debba essere un monito perché non succedano più queste cose", rileva in una nota il comitato, che rilancia: "Il progetto può e deve essere fermato".



In merito alla proposta di istituzione di una commissione, il comitato chiede che i componenti tecnici siano terzi non solo riguardo Fileni, ma anche alle persone che "hanno partecipato all’iter autorizzativo e all’elaborazione degli strumenti urbanistici provinciale e dell’Unione, perché osserviamo ritornare sempre i soliti nomi, coinvolti anche come progettisti da Fileni". Con il monito: "No a nuovi e palesi conflitti di interesse".



Perplessità anche per la presenza di una pattuglia della polizia locale, a presidio del municipio: "I cittadini non dovrebbero spaventare gli amministratori". Il comitato precisa: "I sindaci dell’Unione ci hanno incontrato. Sanno che siamo in grado di comprendere e sostenere lo sforzo - quando c’è - per tutelare l’interesse della Valmarecchia".