Calcio RSM, playoff: zona Cesarini decisiva per Virtus e Libertas

| 19:54 - 29 Aprile 2023

Una fase di gioco di Libertas-Tre Fiori (foto FSGC).







Sono stati decisivi gli ultimi minuti delle prime due gare di andata che hanno aperto quest’oggi i playoff di Campionato Sammarinese BKN301. Due le sfide del pomeriggio, con la Libertas che compie la rimonta sul Tre Fiori e la Virtus che trova il pari a tempo quasi scaduto contro la Folgore.



A Domagnano si affrontano i Granata di Floriano Sperindio ed i Gialloblu del neo tecnico Giorgio Leoni. Ed è proprio la squadra dell’ex tecnico della Nazionale Sammarinese che comincia al meglio: dopo pochi minuti Gregorio – ex della gara – stende in area Bernardi. L’arbitro Beltrano non ha alcun dubbio e indica il dischetto. Si presenta capitan De Falco che spiazza Zavoli e timbra l’1-0. La Libertas si ricompatta e reagisce bene con Barlafante che a metà frazione calcia ottimamente ma Castagnoli risponde alla grande. Sul finale di tempo è ancora Barlafante – tra i migliori dei suoi – che si rende protagonista addirittura segnando ma l’assistente ferma tutto per fuorigioco.

Nella ripresa la Libertas continua il suo forcing alla ricerca del pari. Al 56’ azione insistita dei Granata con il tiro cross di Moretti che arriva sulla testa di Olcese che batte a rete ma anche in questa occasione – qui con maggiori proteste rispetto al precedente episodio – tutto viene vanificato dalla bandierina alzata a segnalare off-side. Sperindio e Leoni mettono mano ai cambi nel reparto offensivo: dentro Ben Kacem al posto di Olcese da una parte e Rizzo che sostituisce Tall nelle fila dei Gialloblu. Il cambio è vincente per la Libertas perché al 79’ arriva il meritato pareggio: De Falco perde un brutto pallone poco lontano dal limite dell’area, Bucci ne approfitta e punta Castagnoli che ci mette una pezza ma sulla ribattuta arriva proprio Ben Kacem che sigla l’1-1. Il gol carica i Granata che poco dopo possono anche trovare il sorpasso con Ben Kacem che va via alla sua maniera e tenta col diagonale, sfera che esce di un soffio. Ma quasi a tempo scaduto ecco che la rimonta viene completata: angolo di Sapori, Bucci la tocca e la prolunga per Guglielmi, tiro potente che buca Castagnoli e vale il prezioso 2-1. Ora al ritorno, in programma mercoledì 3 maggio alle 20:45 a Fiorentino, alla Libertas basterà non perdere per accedere alla semifinale. La vincente di questa sfida, inoltre, incontrerà una tra Cosmos e Faetano (in programma domani la gara di andata a Dogana, con calcio d’inizio alle 15:00).



Meno spettacolo offerto invece a Montecchio tra Virtus e Folgore. In avvio però la bella girata di area di Manuel Battistini fa sperare i Neroverdi di Bizzotto, sul tentativo però Pollini compie una gran parata e nega il vantaggio. La gara però cambia poco dopo la mezz’ora: Rosini è astuto nel battere veloce una punizione dalla trequarti che serve Serafini, il centrocampista di Lepri calcia verso la porta ma la traiettoria viene deviata con la mano da Benincasa. Per l’arbitro è rigore: sul dischetto va Sartori che non sbaglia e porta i suoi in vantaggio. Risposta immediata della Virtus con un grande azione corale: Sabato la tocca per Tortori e scatta sulla sinistra, la sfera arriva a Buonocunto che con un velo delizioso la lascia scorrere proprio per Sabato che entra in area e calcia, la palla sbatte però sul palo. Nella ripresa la Folgore gioca sulle difensive, con Pollini che respinge bene gli attacchi della squadra di Bizzotto. La Virtus spinge sempre, senza però rendersi particolarmente pericolosa. Ma in pieno recupero arriva l’azione decisiva: crossa dalla destra verso Ciacci, l’attaccante sammarinese controlla e tira, Pollini dice no in un primo momento ma sulla ribattuta ecco Roberto Sabato che gonfia la rete per l’1-1 ad un soffio dal triplice fischio. Il pari fa esultare la Virtus che ora nella gara di ritorno ha due risultati su tre; alla Folgore invece serve solamente la vittoria se vuole passare il turno ed affrontare una tra La Fiorita e Juvenes-Dogana (sfida di andata che si giocherà domani alle 15:00 a Montecchio).