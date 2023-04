Calcio Promozione, Gabicce Gradara: tonfo in casa contro il Valfoglia (1-2)

Sport

Gabicce Mare

| 19:32 - 29 Aprile 2023

L'esultanza del Gabicce Gradara dopo il gol di Ulloa.

Si interrompe dopo quattro vittorie la striscia vincente del Gabicce Gradara che, privo di Pierri e Domini, inciampa al Magi contro il Valfoglia per 1-2 ma grazie al ko inatteso dell’Urbania a San Costanzo il suo margine dalla seconda resta di otto lunghezze mentre Sant’Orso e Vigor Castelfidardo (sesta) hanno rosicchiato solo un punto.



Primo tempo pirotecnico. Al 10’ punizione di Diomede a giro dalla sinistra, appena fuori l’area, con palla nel sette sul primo palo (0-1). Al 17’ pareggio del Gabicce Gradara: Giunchetti sulla trequarti serve in profondità sulla sinistra Ulloa che supera il velocità il difensore e di giustezza con freddezza batte il portiere in uscita (1-1). Non fa in tempo a festeggiare la squadra di casa e al 20’ capitola di nuovo. In area Bartomioli serve all’indietro Carboni libero da marcature, che da centro a area batte Renzetti con palla nell’angolino alla sinistra (1-2). Al 31’ su angolo colpo di testa di Varrella parato a terra da Adebiyi; un minuto dopo gol di Bartolini annullato per fuorigioco, un tap in dopo tiro di Mani in area respinto dal portiere.







Nella ripresa all’11, imbeccato da Giunchetti, Ulloa supera l’avversario e si ritrova solo davanti al portiere bravo all’anticipo in uscita con i piedi. Al 16’ il portiere Renzetti salva coi piedi in area su Bernacchini , liberato da Diomede in ripartenza, chiudendogli lo spazio. Al 22’ cross di Giunchetti, testa di Varrella deviata in angolo. Il forcing costante del Gabicce Gradara da qui alla fine non produce importanti pericoli alla porta difesa da Adebiyi nonostante le forze fresche che mister Vergoni ha inserito.



IL DIRETTORE SPORTIVO Il ds Filippo Cipriani guarda il bicchiere mezzo pieno: ‘Il ko inatteso dell’Urbania e i pareggi di Sant’Orso e Vigor Castelfidardo rendono meno amara la sconfitta maturata in una giornata storta in cui la nostra squadra, senza Pierri e Domini e con qualche giocatore non al meglio della condizione, non si è espressa come ha fatto ultimamente. Ci sta. Siamo stati imprecisi, non siamo riusciti a dare qualità alle giocate, in fase offensiva ci è mancata incisività e di fronte ad un avversario bene organizzato e di valore come il Valfoglia abbiamo pagato dazio. La cosa importante è smaltire la botta immediatamente, restare tranquilli e rimanere sul pezzo perché già nel prossimo turno siamo attesi da un altro scontro diretto contro i Portuali: l’obiettivo dei playoff rimane nel mirino”.





Il tabellino



Gabicce Gradara – Valfoglia 1-2



GABICCE GRADARA: Renzetti, Lepri (40’ st. Magi), Gabrielli, Grandicelli, Varrella, Tombari, Giunchetti (30’ st. Donati), Morini, Bartolini, Mani (1’ st. Montebelli), Ulloa. A disp. Francolini, Cherubini, Franca, Betti, Domini, Capi. All. Vergoni.



VALFOGLIA: Adebiyi, Aiudi, Cenciarini, Franciosi, Galotti (38’ st. Renzi), Scoccimarro, Carboni (38’ st. Bruno Paoli), Elezaj (30’ st. Ricciotti), Bartomioli (7’ st. Palazzi), Diomede, Hyka (13’ st. Bonacin). A disp. Magnani, Morbidi, Bruno, Renzi, Bernacchini, Cirulli. All. Angelini.



ARBITRO: Spadoni di Pesaro (Principi di Ancona – Nezeraj di Fermo)



RETI: 10’ pt Diomede, 17’ Ulloa, 20’ Carboni,



NOTE: spettatori 200 circa. Angoli: 3-3. Ammoniti: Gabrielli, Grandicelli, Bartolini; Galotti, Bartomioli, Scoccimarro, Cenciarini, Elezaj.







Nelle foto: una fase del match e l'esultanza del Gabicce Gradara dopo il gol