Novafeltria, nuovo hub per gli autobus. Pd: 'Ma c'è grosso problema di viabilità'

| 15:48 - 29 Aprile 2023

Il Pd di Novafeltria in una nota interviene sul tema viabilità, a seguito dell'assemblea pubblica dello scorso 21 aprile sulla riqualificazione dell'area della vecchia stazione. Un'assemblea che, rileva il Pd, è stata poco partecipata dalla popolazione, "forse presa in contropiede dalla novità di essere coinvolta dalla giunta Zanchini, seppure a progetti già appaltati".



La riqualificazione dell'area della vecchia stazione porterà alla creazione di un nuovo Hub per gli autobus, liberando la piazza Vittorio Emanuele II dai mezzi: "Un intervento che rientra anche nella nostra visione - spiega il Pd - ma andrebbe fatto nel modo giusto, senza creare congestionamento del traffico, problemi di sicurezza sulla Marecchiese e pregiudizio per i commercianti del centro storico".



Nel mirino del Pd la creazione di un'intersezione a raso per il passaggio degli autobus, in arrivo a Novafeltria da Rimini, dalla strada Marecchiese alla via Marecchia, la piccola via di collegamento alla zona della vecchia stazione. In merito, il direttivo del Pd evidenzia: "Tutti gli autobus provenienti da Rimini, inclusi i 18 metri, saranno costretti a fermarsi in mezzo alla Marecchiese per poi tentare di svoltare a sinistra (non è stata prevista una corsia di svolta) e proseguire in direzione del terminal. Quella manovra, in assenza di rotatoria, è molto pericolosa e congestionerà ulteriormente il traffico in quel tratto di strada. Pensiamo ai malcapitati che dovranno immettersi sulla Marecchiese arrivando da Via Ca’ di Vico, o alle lunghe code che si formeranno e che in certi orari saranno inevitabili".



L'amministrazione comunale di Novafeltria non ha escluso per il futuro la costruzione di una rotatoria. La viabilità potrebbe in futuro essere rivista (ipotesi di senso unico in viale Battelli) e c'è l'idea di sistemare le scalette che dall'area della vecchia stazione portano in centro. Ipotesi che per il Pd esprimono "la confusione e la provvisorietà della giunta Zanchini".



Ma dall'intervento del Pd emerge anche un'altra criticità: "Il sindaco Zanchini ha dichiarato che i commercianti del centro sono tutti favorevoli al progetto". Lo spostamento degli autobus e soprattutto l'apertura di un bar nell'immobile dell'area vecchia stazione potrebbero infatti diminuire l'indotto per le tante attività della piazza Vittorio Emanuele II. Al Pd non risulta il beneplacito unanime dei commercianti: "Abbiamo interpellato alcuni rappresentanti delle attività commerciali del centro storico e delle associazioni di categoria, che ci hanno confermato di non essere stati informati. Allo stesso tempo, abbiamo raccolto la contrarietà di alcuni abitanti della zona di Via Ca’ di Vico, ai quali era stata promessa una rotatoria e invece si ritroveranno con una fila di corriere a intasare un incrocio già problematico".



Il Pd di Novafeltria si offre allora "come soggetto di coordinamento per raccogliere opinioni e proposte, e intende a questo scopo istituire un

tavolo di dialogo con commercianti e associazioni di categoria, aperto alla cittadinanza, per costruire, grazie al contributo di tutti, quella visione complessiva per il centro storico del paese che alla giunta Zanchini, purtroppo e con ogni possibile evidenza, sembra mancare".