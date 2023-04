Italian Exhibition Group, bilancio 2022 chiude con utile di un milione e mezzo

Attualità

| 15:19 - 29 Aprile 2023

Lorenzo Cagnoni, presidente di IEG.



Oggi (sabato 29 aprile) si è tenuta l'assemblea ordinaria degli azionisti di Italian Exhibition Group, società leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana



L’assemblea ha approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, così come approvato e presentato dal consiglio di amministrazione, che ha chiuso con un utile di esercizio pari ad Euro 1.512.74, che sarà impiegato in prevalenza per coprire le precedenti perdite di esercizio. È stato inoltre esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2022 e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex d.lgs. 254/2016. I risultati consolidati dell’esercizio 2022 evidenziano ricavi pari a 161,9 milioni di Euro (+58,0% YoY), un Adjusted Ebitda pari a 18,1 milioni di Euro con un Adjusted Ebitda margin all’11,2% e un risultato netto pari a – 0,7 milioni di Euro, con un’incidenza percentuale sui ricavi di – 0,5%; la posizione finanziaria netta è negativa per 95,4 milioni di Euro.