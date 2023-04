E’ scattato al Tennis Club Viserba il classico memorial 'Sandrino Boschetti'

Sport

Rimini

| 14:15 - 29 Aprile 2023

La squadra del Tennis Club Viserba che partecipa al campionato di serie C femminile.

Parte alla grande la stagione tecnica ed organizzativa del Tennis Club Viserba con un appuntamento ormai classico, il memorial “Sandrino Boschetti”, il torneo nazionale di 3° categoria maschile dedicato al ricordo di un grande amico del tennis romagnolo, dirigente del Circolo e giudice arbitro e di sedia. Il torneo vede al via 68 giocatori. Sorteggiato il tabellone finale che vede nel ruolo delle teste di serie, nell’ordini, i 3.1 Andrea Bacchini e Pietro Vagnini, a seguire i 3.2 Edoardo Pozzi, Alessandro Manco, Federico Baldinini ed i 3.3 Tommaso Amati, Enea Vinetti e Beniamino Savini.

Si parte con il tabellone di 4° dove le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Simone Martinangeli, Marco Storoni, Francesco Pazzaglini, Emanuela Pazzaglia, James Mohamed Aratari, Jacopo Andruccioli, Loris Volpinari, Fulvio Cesari, Luca Lorenzi ed il 4.2 Elia Santi.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Massimiliano Donnarumma.

Intanto la formazione femminile del Tennis Club Viserba ha chiuso al secondo posto nel 4° girone la prima fase regionale della serie C. Un piazzamento che consente alle giocatrici del Club riminese di accedere ai play-off regionali che mettono in palio i posti per il tabellone nazionale che sancirà la squadre promosse in B2.