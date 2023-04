Santarcangelo, sostegno di Avis all'emporio solidale

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:47 - 29 Aprile 2023



Un nuovo gesto di solidarietà da parte di Avis Santarcangelo che, a distanza di qualche mese, rinnova il sostegno all’emporio solidale con un’ulteriore donazione che, insieme alla precedente, raggiunge quota 400 euro.



È di qualche giorno fa, infatti, la donazione della somma raccolta dai volontari Avis e consegnata direttamente dal presidente Fabio Camagni a Giorgia Spada, referente del gruppo CiViVo Ven èulta Santarcangelo che gestisce l’emporio solidale per conto dell’Amministrazione comunale.



Presenti anche la sindaca Alice Parma e l’assessore a Servizi sociali e welfare Danilo Rinaldi, che hanno ringraziato il presidente Avis per questo nuovo gesto di attenzione e vicinanza nei confronti di un servizio così utile ai nuclei familiari in difficoltà.



PER LE DONAZIONI Ci si può recare direttamente all’emporio solidale di via Andrea Costa il mercoledì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, il venerdì dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 10 alle 12.