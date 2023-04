La Romagna accoglie Tik-toker e Youtuber per attirare i turisti giovanissimi

Attualità

Rimini

| 13:21 - 29 Aprile 2023

I sindaci in posa.



Tik-toker e Youtuber, idoli delle nuove generazioni, protagonisti dell'estate in Riviera. Oggi (sabato 29 aprile) a Rimini è stata presentata la rassegna "Romagna Wow", un format di Andrea Prada che attraverserà la Riviera in diverse tappe. Si partirà proprio da Cattolica il 10 e 11 giugno, poi Pinarella di Cervia (17-18 giugno), San Mauro Mare (23-24-25 giugno), infine Bellaria e Rimini tra l'ultimo weekend di luglio e il primo di agosto. "In tutti gli appuntamenti troveremo i migliori creator di ogni piattaforma, da Youtube a Instagram, pronti a intrattenere i più piccoli e le loro famiglie", spiega Andrea Prada. Per ogni tappa di Romagna Wow sarà allestito il villaggio con il selfie-station. "Sarà una rassegna davvero virale", chiosa Prada.



Chiari gli intenti, evidenziati da Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna: attirare nel territorio i giovanissimi e le loro famiglie, trovare dunque nuove fette di mercato: l'estate 2023 dovrà essere quella di totale rinascita per il territorio, eguagliando e magari superando i dati delle estati pre Covid. "Abbiamo l'ambizione di essere la Romagna per tutti, per tutte le fasce d'età. In questo caso il target sono le generazioni Z e Alpha, ai quali dobbiamo comunicare nel linguaggio per loro più opportuno, quello dei social", spiega Sadegholvaad.



Claudio Cecchetto, ambassador di Visit Romagna, elogia le nuove forme di comunicazione: "Le radio erano i social di allora. La radio è uno strumento eterno, ma il web ne costituisce l'upgrade". Romagna Wow è una rassegna studiata per essere un'ottima presentazione del territorio, il messaggio, esplicitato da Sadegholvaad, è quello di "Una Romagna luogo adatto a tutti per passare le vacanze". Ed è fondamentale, rimarca Cecchetto, il passaparola: "Le persone ospiti in Romagna stanno bene e lo dicono ai loro amici. E poi tornano tutti assieme".