Il senso religioso di Luigi Giussani, nuova edizione del libro. Presentazioni anche in Riviera

Attualità

Rimini

| 13:10 - 29 Aprile 2023

Davide Prosperi, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione.





Si terrà martedì 2 maggio 2023 l'evento pubblico di presentazione della nuova edizione de 'Il senso religioso' di Luigi Giussani, con la prefazione di Jorge Mario Bergoglio. L'incontro, dal titolo 'La formula dell'itinerario al significato ultimo della realtà qual è? Vivere intensamente il reale', vedrà l'introduzione di Davide Prosperi, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, e l'intervento di Javier Prades, Rettore dell'Università Ecclesiastica "San Dámaso" di Madrid e professore ordinario di Teologia dogmatica.

In diretta dal Teatro dal Verme di Milano a partire dalle ore 21, l'evento sarà trasmesso in contemporanea al teatro Galli e al teatro degli Atti di Rimini, al Palazzo del turismo di Riccione, presso il Park Hotel di Cattolica e nei locali della Cooperativa Amici di Gigi a San Mauro Pascoli. L'evento è pubblico, una proposta per ognuno che, nelle varie città, desideri partecipare. L'ingresso è gratuito.



IL LIBRO Il senso religioso è il primo volume del PerCorso, nel quale Giussani riassume il suo itinerario di pensiero e di esperienza. Il libro identifica nel senso religioso l'essenza stessa della razionalità e la radice della coscienza umana. Il senso religioso si colloca secondo l'Autore a livello dell'esperienza elementare di ciascun uomo, là dove l'io si pone domande sul significato della vita, della realtà, di tutto ciò che accade. È la realtà, infatti, che mette in moto gli interrogativi ultimi sul significato esauriente dell'esistenza. Il contenuto del senso religioso coincide con queste domande e con qualunque risposta a queste stesse domande. Monsignor Giussani guida il lettore alla scoperta di quel senso originale di dipendenza che è l'evidenza più grande e suggestiva per l'uomo di tutti i tempi. Nell'ultimo capitolo del libro Giussani introduce l'ipotesi della rivelazione, che cioè il Mistero ignoto prenda l'iniziativa e si faccia conoscere incontrando l'uomo.

Il cristianesimo ha a che fare con il senso religioso proprio perché si propone come risposta imprevedibile, eppure pienamente ragionevole, al desiderio dell'uomo di vivere scoprendo e amando il proprio destino.



LA PREFAZIONE DI BERGOGLIO La prefazione di questa nuova edizione de Il senso religioso è il testo dell'intervento dell'allora Arcivescovo Bergoglio in occasione della presentazione dell'edizione spagnola de Il senso religioso nel 1998 a Buenos Aires. Disse Bergoglio: "Il senso religioso non è un libro a uso esclusivo di coloro che fanno parte del movimento; neppure è solo per i cristiani o per i credenti. È un libro per tutti gli uomini che prendono sul serio la propria umanità. Oso dire che oggi la questione che dobbiamo maggiormente affrontare non è tanto il problema di Dio l'esistenza di Dio, la conoscenza di Dio, ma il problema dell'uomo, la conoscenza dell'uomo e il trovare nell'uomo stesso l'impronta che Dio vi ha lasciato perché egli possa incontrarsi con Lui".