Vandali scatenati sulle auto dei dipendenti dell'ospedale di Rimini: ingenti danni

Cronaca

Rimini

| 13:02 - 29 Aprile 2023

Le auto danneggiate.



Una brutta sorpresa per alcuni dipendenti dell'ospedale Infermi di Rimini, che si sono ritrovate le proprie auto vandalizzate da ignoti. Questa mattina (sabato 29 aprile) è intervenuto il personale della polizia scientifica per effettuare i rilievi sulle vetture, che hanno riportato ingenti danni. I malviventi infatti hanno rotto i finestrini, per rubare qualcosa all'interno dell'abitacolo, ma sono state danneggiate anche le centraline dell'accensione, segno che l'intento era anche quello di portarle via. Le auto erano parcheggiate nei pressi della rampa vicino al vecchio pronto soccorso. Gli agenti della scientifica hanno trovato tracce di sangue, uno dei vandali si è ferito rompendo uno dei finestrini.