Serie C girone B: la top 11 dei migliori giovani del campionato

Sport

Rimini

| 12:23 - 01 Maggio 2023

Da sinistra Fallani, portiere Recanatese, e l'attaccante della Fermana Maggio.



di Riccardo Giannini



Nella top 11 del girone B ho selezionato tre giovani: Denis Portanova e Alessandro Arena del Gubbio, Stiven Shpendi del Cesena.



Sono però diversi gli "under" meritevoli di menzione. Tra i pali nel girone d'andata abbiamo apprezzato Ludovico Gelmi (2001), costretto però a saltare tutta la seconda parte di stagione per un grave infortunio. Nel contempo però a Recanati si è messo in evidenza Mattia Fallani (2001), cresciuto nel vivaio della Fiorentina e pescato al Grosseto.



In difesa l'altro under della difesa del Gubbio, Federico Bonini (2001), affiancato da Alessandro Marcandalli del Pontedera, 2002 scuola Genoa che ha ben figurato nella seconda parte di stagione, e dal roccioso Jonathan Spedalieri della Fermana (2002, 4 reti).



A centrocampo l'anconetano Pier Luigi Simonetti (2001) è già una consolidata realtà, mentre l'Imolese ha lanciato il talento scuola Spal Filippo Faggi (2003), mezzala che ha avuto una crescita esponenziale. E poi Kleis Bozhanaj (2001) della Carrarese, trequartista trasformato in mezzala, che il Modena ha già prenotato sei mesi fa.



Come esterni scegliamo il laterale destro della Carrarese Grassini (2000) e un esterno di qualità, Francesco Ruocco della Torres (2001). In attacco puntiamo su due giocatori dal futuro molto promettente. Il 2001 della Fermana Matteo Maggio, attaccante esterno o seconda punta dal dribbling facile, può ambire a palcoscenici più importanti, a patto di diventare un po' più concreto in fase di rifinitura e in fase realizzativa. Il suo coetaneo Jonathan Italeng, camerunense pescato dal Montevarchi nel prolifico vivaio dell'Atalanta, ha grande fisicità: diamante "grezzo" che non può perdere troppi treni. Il futuro può essere suo.



ALTRE CITAZIONI Gelmi (p, Olbia), Potop (d, Fiorenzuola), Pietrangeli (d, Rimini), Shiba (d, Pontedera), Martina (d, Ancona), Ladinetti (c, Olbia), Tenkorang (c, Entella), Scorza (c, Fermana), Sandri (c, Rimini), Bruzzaniti (c, Lucchese), Di Stefano (a, Gubbio), Cioffi (a, Pontedera).