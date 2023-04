Piano asfalti a Misano: da martedì i lavori si spostano nel capoluogo

Attualità

Misano Adriatico

| 12:02 - 29 Aprile 2023

Via Sardegna a Misano.

Prosegue il piano di asfaltature programmate dal comune di Misano Adriatico in vista dell’estate. Completati gli interventi nella zona mare, da martedì i lavori si sposteranno nella zona Capoluogo. Le vie principali interessate saranno via Repubblica, via Garibaldi e via del Cimitero. Trattandosi della zona nevralgica del centro di Misano, al fine di minimizzare al massimo i disagi, si cercherà di limitare il più possibile le chiusure.

Gli interventi fanno parte di un lotto di complessivi 500.000 euro che interesseranno diverse parti del territorio comunale. Una volta completata la zona centrale, i lavori si sposteranno nell’entroterra.