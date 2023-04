Riccione, al via i cantieri per i nuovi asfalti in numerose arterie a mare della ferrovia

Attualità

Riccione

| 11:43 - 29 Aprile 2023

Lavori sulle strade a Riccione.

Ultimo mese per completare i lavori di sistemazione delle strade nella zona a mare della ferrovia prima dell’inizio della stagione turistica vera e propria. Maggio sarà infatti un mese di cantieri aperti nella zona turistica: l’ultimo sprint per fare trovare agli ospiti una città curata e sicura.



Sistemazione della pavimentazione nella zona pedonale



Come da programma, verrà completata la sistemazione della pavimentazione nella zona pedonale di viale Dante compresa tra piazzale Ceccarini e il gazebo di viale Ceccarini. Lo stesso lavoro verrà poi effettuato in viale Corridoni. A partire da lunedì 8 maggio gli operai della ditta che ha avuto i lavori in appalto da Geat torneranno infatti in centro per completare l’attività di messa in sicurezza della pavimentazione, attività già completata lungo la parte carrabile di viale Dante e in tutto il tratto a mare della ferrovia di viale Ceccarini. Come già avvenuto nelle settimane precedenti, i lavori proseguiranno per microcantieri al fine di disturbare il meno possibile il passaggio dei pedoni. In una settimana i lavori saranno completati. “Grazie all’accordo trovato con i privati proprietari delle aree a uso pubblico di viale Dante - dice l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola - potremo sistemare tutto il tratto pedonale che in alcuni punti, non soltanto a ridosso dei pini, è davvero molto pericoloso. In poco tempo abbiamo messo in sicurezza tutte le principali aree pedonali della zona turistica: grazie a uno sforzo economico significativo, complessivamente oltre 400mila euro, abbiamo dato risposta immediata a un problema che Riccione si trascinava da anni. Viale Corridoni, ad esempio, dove si trovano numerose attività, è sempre stato dimenticato ed è in condizioni indecenti”.



Asfalto nuovo per le strade a mare della ferrovia e la fine dei lavori in viale Veneto



Entro la prossima settimana verrà completata l’asfaltatura di viale Veneto nel tratto tra il cavalcavia dell’A 14 e viale Coriano. “Anche in questo caso - sottolinea Imola - si tratta di un’opera fortemente attesa dai residenti di Riccione ma anche da quelli dei comuni limitrofi perché viale Veneto è un’arteria stradale estremamente frequentata e necessitava di un nuovo manto stradale”. Poi andrà solo realizzata la segnaletica orizzontale e il cantiere verrà chiuso.

A partire da martedì 2 maggio le aziende in appalto da Geat apriranno numerosi cantieri nella zona mare. “Questi interventi rientrano nel capitolo ‘manutenzione straordinaria strade’ che questa amministrazione ha deciso di potenziare, considerato lo stato tutt’altro che ottimale delle strade riccionesi, portandolo da 1,7 milioni a 2,2 per il 2023”. Gli operai inizieranno i lavori per la posa del nuovo asfalto in viale Catalani per poi procedere sui viali Leoncavallo, Tasso, Puccini e Corridoni (dove oltre alla sistemazione della pavimentazione pedonale verrà infatti rinnovato anche il tappetino stradale).

Sempre nella zona mare verranno poi sistemati i punti maggiormente ammalorati di numerosi viali. Le cosiddette “lavorazioni puntuali” (chiusure di buche e rimozione di eventuali pericoli per la circolazione) verranno effettuate sui viali Saffi, Rossini, Perosi, Monti, Mascagni, Donizetti, Cimarosa, Boito, Rapisardi e Pergolesi.



Il presidente di Geat Galli: “Interventi tempestivi e di qualità”



“L'attività di asfaltatura e di manutenzione ordinaria e straordinarie delle strade - dice il presidente di Geat Fabio Galli - rappresenta una delle principali attività che caratterizzano il core business di Geat nel rapporto con l'amministrazione comunale. Siamo molto soddisfatti come azienda della decisione della proprietà di stanziare più risorse per il 2023 perché questo ci consentirà di intervenire in modo efficace rispetto al rifacimento dei manti stradali, attività che come sempre cerchiamo di coordinare al meglio rispetto alla qualità dei lavori e alla celerità degli interventi”.