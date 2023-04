Cinquanta ‘harleysti’ sbarcano a Riccione, tappa di un viaggio sulle strade del ‘Bel Paese’

Attualità

Riccione

| 11:39 - 29 Aprile 2023

Il raduno dei motociclisti.

Il Brescia chapter, uno dei tanti chapter sparsi nel Mondo, appoggiati direttamente dalla Harley-Davidson Motor Company, ha fatto tappa a Riccione per il proprio “run” sulla scia della storica “Mille Miglia”. “La nostra non vuole essere una corsa su strada – spiegano dal team - rappresenta la voglia di percorrere quelle strade lontane dal traffico ed immerse in suggestivi panorami che solo il Bel Paese sa regalare; con questa idea sabato 22 aprile siamo partiti dal Museo Mille Miglia in Brescia seguendo un percorso sapientemente tracciato e gestito dai nostri Road Captains che ci accompagnano alla scoperta di piccoli paradisi tra Lombardia,Veneto ed Emilia-Romagna giungendo nel tardo pomeriggio nella solare e festaiola Riccione (nostra prima tappa) dove siamo stati calorosamente accolti alla concessionaria Motorfan Harley-Davidson e dai soci del Riccione chapter”.



Dopo l’aperitivo gli harleysti hanno raggiunto l’hotel Negresco, godendo del confort e dell’ ospitalità dello staff. Il percorso è continuato verso Roma per poi risalire in Versilia fino alla base, per un totale di 1600km, 50 persone hanno voluto e potuto sperimentare sulla loro pelle le strade d’incanto.