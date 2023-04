Calcio Promozione: il Gambettola passa a Cervia 4-2: promosso in Eccellenza. Esplode la festa

Sport

Rimini

| 18:52 - 30 Aprile 2023

A Cervia esplode la festa del Gambettola.



A cura di Stefano Ferri e Riccardo Giannini



Il Gambettola espugna Cervia 4-2 al termine di un match combattuto e conquista con un turno di anticipo la vittoria del girone E di Promozione, al termine di un'emozionante testa a testa con la Sampierana. La squadra di Bernacci ha avuto il merito di non mollare neppure quando è scivolata a -4 a cinque giornate dalla fine infilando sei vittorie di fila mentre la Sampierana ha collezionato quattro punti in quattro partite. Il pronostico voleva il Gambettola favorito e il Gambettola lo ha rispettato facendo valere la sua maggiore esperienza, una rosa profonda con bomber Spadaro (19 gol) a dettare legge sotto porta e Gadda a fare la voce grossa in mezzo al campo.



I complimenti a mister Bernacci e al ds Giorgio Screpis arrivano anche dalla Sampierana, protagonista di un avvincente duello. E domenica a Longiano chiusura in bellezza con la sfida tra le due squadre.



Guardando agli altri campi, il Bellaria Igea Marina retrocede in Prima assieme a Meldola e Granata. Nonostante il 4-0 subito dal Sant'Ermete, Verucchio salvo assieme al Torconca, mentre Misano, Sant'Ermete e Stella si contendono l'ultima piazza per la salvezza matematica: le altre due andranno ai playout. Le tre formazioni domenica (7 maggio) saranno tutte impegnate in trasferta. I gialloblu di Boldrini affronteranno il Bellaria Igea Marina, il Sant'Ermete il Bakia, l'impegno più proibitivo è per il Misano, in casa del Forlimpopoli, quarto a -2 dal Novafeltria.



Cervia - Gambettola 2-4 (7' pt Marconi, 15' pt e 30' pt Spadaro, 13' st Di Gilio, 21' st Mancini, 28' st Falchero).

Inizialmente il Gambettola si è schierato così: Golinucci; Difino, Maioli, Marconi; Aloisi, Tani, Vukaj, Gadda, Rigoni; Zavatta, Spadaro.





Misano - Fratta Terme 3-1



MISANO: Semprini, Olocco (61’ Tirincanti), Antonelli, Sanchez, Mazzoni, Londero, Nigro, Mussoni (52’ Palestini), Traini, Romildo (75’ Kirilov), Demaria. A disp. Bartolini, Malpassi, Signorini, Del Bue, Collins, Tordi. All. De Argila.

FRATTA TERME: Lombardi, Cicognani (75’ Aruoma), Dosio, Miraglia (46’ Andreoli), Bandini, Zoli F. (59’ Petrini), Branchetti, Gallo, De Pascalis (59’ Guidi), Errani, Lupatelli (46’ Mazzoni). A disp. Ronchi, Zoli B., Salvi, Ravaioli, Guidi. All. Biserni.



ARBITRO: Sani di Faenza.

RETI: 46' Romildo, 51' Sanchez, 53' Traini, 77' Andreoli.

AMMONITI: Sanchez, Bandini, Gallo, Kirilov.



Stella - Bakia 1-1



STELLA: Bascucci, Pivi (1' st Fabbri L.), Zavaglia, Belicchi, Gattei Colonna (23' st Torri), Guidomei, Raschi, Garcia Rufer Aza. (1' st Belloni), Garcia Rufer Aug., Marconi (31' st Eusebi), Aprea (18' st Palladino). A disp. Tonini, Bonucci, Bedetti, Tommasini. All. Boldrini.

BAKIA: Fabbri M., Ugone (31' st Lorenzini), Bandieri (2'st Bocchini), Fiaschini, Forti, Urban, Qatja (16' st Carrozzo), Grassi (2' st Ronchi), Boschetti, Bracci, Mazzarini. A disp. Roverelli, Polini, Boschi, Ravegnini, Lombardi. All. Faedi.



ARBITRO: Cortese di Bologna.

RETI: 44' pt Fiaschini, 4' st Belloni.

AMMONITI: Forti, Belicchi, Raschi.



Torconca - Granata 2-0



TORCONCA: Hysa, Casolla, Ferraro, Mercuri, Righetti, Fabrizi, Ballaj (27' st Ricci), Nicolini, Pasolini, Donnarumma (18' st Miron), Cecchi. A disp. Urbinati, Bonetti, Novembrini, Krasniqi, Basile, Vucaj. All. Ricchiuti.

GRANATA: Venghi (42' st Casadei), Baroni, Amaducci, Sacchetti (10' st Arfilli), Rizzo (24' st Barocci), Mazzotti (18' st Spagnoli), Fadel Salah, Campinoti, Brunetti, Farabegoli, Tombetti (32' st Bartoletti). A disp. Abati, Cantoni. All. Bracci.



ARBITRO: Cavalazzi di Lugo.

RETI: 40' pt e 26' st Pasolini.

AMMONITI: Miron, Campinoti, Mercuri.



Sampierana - Meldola 6-0



SAMPIERANA: Ranieri, Quaranta, Diversi (24' st Castagnoli), Berni, Narducci, Rossi (15' st Fiaschetti), Braccini (24' st Pippi), Petrini (1' st Quercioli), Para, Corzani, Pungelli (15' st Stoppa). A disp. Zammarchi, Lanzi, Canali. All. Barontini.

MELDOLA: Canali T., Favali (15' st Massenzio), Laghi, Giacomuzzi, Pugliese (29' st Balbo), Gradassi, Catani (1' st Anon), Peron (13' st Jater), Ghetti, Morgagni (42' st Cimatti), Giardini. A disp. Pezzi, Zanzani, Ravaioli. All. Ghetti.



ARBITRO: Allkanjari di Rimini.

RETI: 8' pt Berni, 31' pt rig. Narducci, 10' st Para, 14' st Rossi, 30' st Castagnoli, 44' st Narducci.

AMMONITI: Pugliese, Jater, Narducci.



Due Emme - Forlimpopoli 1-3



DUE EMME:Cappelli, Bucci (35' st Rossini), Taioli (18' st Montesi M.), Santantonio (13' st Giordani), Corbara, Yabre, Altieri, Giacobbi, Averardi (11' st Ndiaye), Montesi R., Mazzoli (33' st Canali). A disp. Tani, Rossi M., Cattedra, Matassa. All. Rossi A.

FORLIMPOPOLI: Lani, Ricci (16' st Vokrri), Marzocchi, Giulianini, Dall'Ara (11' st Persiani), Giorgini, Diop, Mambelli, Chiarini (30' st Fabbri), Ulivieri (40' st Broletti), Iacchetta. A disp. Basso, Dotti, Amaducci, Leonessi, Milandri. All. Bettini.



ARBITRO: Utili di Faenza.

RETI: 2' pt Altieri, 9' pt Ulivieri, 30' pt Chiarini, 35' st Ulivieri.

AMMONITI: Montesi R., Giordani, Marzocchi, Fabbri.



Novafeltria - Bellaria Igea Marina 2-1



NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin, Pavani, Castellani, Rinaldi (31' st Amadei), Foschi, Frihat (35' st Alpino), Baldinini, Collini, Toromani (27' st Fabbri Da.), Vivo (27' st Radici). A disp. Burioni, Valdifiori, Bindi, Ceccaroni, Nguer. All. Giorgi.

BELLARIA: Ramenghi, Galassi, Mazzarella (18' st Busiello), Buda, Zanotti, Alvisi (35' pt Venturi), Ceccarelli (8' st Paganelli), Chiussi, Giornali, Marchini (28' st Ottaviani), Fabbri Di. (43' st Donini). A disp. Barbieri, Grossi, Fusi, Vasini. All. Reciputi.



ARBITRO: Rafaiani di Bologna.

RETI: 17' pt Frihat, 27' pt Marchini, 48' st Baldinini.

AMMONITI: Toromani, Zanotti, Baldinini, Frihat, Galassi.



Sant'Ermete - Verucchio 4-0



SANT'ERMETE: Barbanti, Brighi T. (40' st Vandi), Sancisi (37' st Severi), Tentoni, Bonifazi, Braschi, Bento (36' st Antonelli), Marcaccio, Manfroni (37' st Bascioni), Fuchi, Ponticelli. A disp. Caprili, Zammarchi, Mazzavillani, Brighi A., Rizzo. All. Mancini.

VERUCCHIO: Bianchi, Girometti (15' pt Sacco), Fabbri (35' st Genghini A.), Genghini L., Renzi, Colonna, Pavani (10' st Semprini), Sebastiani (20' st Guarino), Bullini, Michilli, Muccioli. A disp. Cignini, Farotti, Sancisi, Indelicato, Canarini. All. Guerra



ARBITRO: Arrigoni di Ravenna

RETI: 12' pt Fuchi, 7' st e 19' st Bento Da Silva, 40' st Fuchi.



CLASSIFICA Gambettola 70, Sampierana 66, Novafeltria 53, Forlimpopoli 51, Bakia 42, Due Emme e Fratta Terme 41, Torconca 38, Verucchio 37, Cervia 36, Stella 34, Sant'Ermete e Misano 33, Bellaria Igea Marina 27, Meldola 21, Granata 20.