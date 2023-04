Allevamento Fileni, Unione Valmarecchia: 'Commissione di controllo abbia più poteri'

Attualità

Novafeltria

| 11:02 - 29 Aprile 2023

Cantiere Fileni.



Il consiglio dell'Unione dei Comuni Valmarecchia, nella seduta di ieri (venerdì 28 aprile), tenutasi in municipio a Santarcangelo, ha affrontato il tema dell'allevamento avicolo in località Cavallara, a Maiolo. Al termine del confronto è stato approvato - con alcune astensioni - un ordine del giorno che promuove, da parte della giunta, l'istituzione di una specifica commissione, chiamata a vigilare sull'attività dell'allevamento. L'idea dei proponenti l'odg è che in caso di violazioni, sotto ogni profilo, dal penale all'amministrativo, la commissione, formata da consiglieri dell'Unione e da figure terze e indipendenti rispetto alla società Fileni, possa avere il potere di promuovere presso l'ente competente la revoca delle autorizzazioni o la sospensione dell'attività. Di un comitato tecnico-scientifico di vigilanza si è già parlato qualche settimana fa, ma questo odg punta alla costituzione di una commissione con poteri non solo "conoscitivi", ma anche di intervento, ferma restando l'attività degli enti preposti ai controlli.



Promosso dai consiglieri Patrick Wild, Alessandro Tosarelli, Francesca Mascella, Letizia Valli, Emanuel Peruzzi, Luca Sartini, l'ordine del giorno approvato invita esplicitamente tutti i consigli comunali dei comuni che fanno parte dell'Unione ad adottare analogo ordine del giorno, che però ha suscitato forti perplessità all'interno del comitato "Per la Valmarecchia". Alla seduta del consiglio comunale hanno assistito alcuni membri del comitato, circa una quarantina, che hanno espresso la propria insoddisfazione. Il comitato esprimerà una propria posizione ufficiale in un comunicato stampa atteso nelle prossime ore.



ric. gia.