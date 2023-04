Danza tra le sale del museo Sulphur: l'ex azzurra Maria Zaffagnini incanta nel video promozionale

Attualità

Novafeltria

| 10:46 - 29 Aprile 2023



La danza protagonista del nuovo video pubblicitario del museo Sulphur di Perticara, realizzato da Omar Cappelli dell'agenzia creativa House of Glam. La giovane atleta Maria Zaffagnini, ex nazionale azzurra di ginnastica ritmica (faceva parte delle 'farfalle'), la cui famiglia è originaria di Perticara, è infatti protagonista di una splendida coreografia nelle sale del museo. Si realizza così il perfetto binomio tra cultura e sport, un'esperienza onirica - spiegano dalla pro loco - che fa viaggiare tra sogno e realtà, aprendo le sale al pubblico e mostrando i 3000 mq di struttura, alla scoperta della miniera di zolfo più grande d'Europa.



L'idea nasce con l'immagine di una farfalla che volteggia nelle sale mentre suona musica rock. Al tocco dello zolfo, che diede vita tra il 1900 e il 1964 ad estrazioni per oltre 50.000 tonnellate di minerale, e alle creazione di una città sotterranea di circa 100 km di gallerie, con 1600 operai impiegati, esplodono minuti di emozione unica e magia, grazie all'eleganza e all'abilità della ballerina, che lasciano allo spettatore la voglia istantanea di visitare il museo.



"Abbiamo pensato a un'idea fresca e giovane per pubblicizzare il nostro museo, con ragazze ventenni che, facendo da testimonial, raccontassero la bellezza dei nostri territori ricchi di storia e meravigliosi da visitare -spiega il presidente della pro loco Cesare Bianchi - per essere maggiormente attrattivi a tutti i target di pubblico". Oltre al museo, Perticara è metà di numerose attività sportive, ciclismo, mountain bike, arrampicata ed escursioni per amanti della natura rocciosa e selvaggia del Monte Aquilone.



Bianchi, a nome della pro loco, ringrazia per la partecipazione al video Maria Zaffagini e Alice Strada, e lo staff del museo Sulphur per la preziosa collaborazione.