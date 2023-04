Addio a Renny Cinti: Riccione piange la scomparsa dell'ex calciatore

Attualità

Riccione

| 08:53 - 29 Aprile 2023

Renato "Renny" Cinti.

Monica Cinti ha condiviso sui social un messaggio commovente per annunciare la scomparsa del fratello, Renato "Renny" Cinti di 62 anni, un ex calciatore molto conosciuto nella città. Nel suo messaggio, ha espresso l'amore che nutriva per il fratello, apprezzando il suo spirito libero e la sua scelta di vivere la vita secondo le proprie regole.



Renny aveva iniziato a giocare a calcio presso l'Accademia Asar, dove era stato allenato da Rudy Bacchini, un allenatore di successo a Riccione. Bacchini lo aveva seguito per alcuni anni prima che Renny passasse al Riccione, dove aveva giocato per diverse stagioni. Sebbene fosse un calciatore talentuoso, Renny aveva deciso di intraprendere un'altra strada e si era unito alla famiglia di Aquafan.



Il rosario in memoria di Renny si terrà nella chiesa di via Diaz alle 20:30 del primo maggio, mentre le esequie si terranno il 2 maggio alle 10:00 presso la chiesa di San Martino, sempre in via Diaz.