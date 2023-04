Calcio: Juniores, Coppa Marche: al debutto il giovane Gabicce Gradara sconfitto ad Urbania 2-1

Sport

Gabicce Mare

| 00:24 - 29 Aprile 2023

La squadra Juniores del Gabicce Gradara.

La prima giornata della "Coppa Marche" - categoria Juniores - per il Gabicce Gradara inizia, nonostante una buona gara, con una sconfitta esterna per 2-1 contro la forte compagine dell' Urbania.



Ad inizio gara il Gabicce Gradara cerca di sorprendere la squadra di casa con un tiro da fuori di Petese che il portiere blocca. L’Urbania però al primo affondo passa in vantaggio al 12' con Nuranukov con un tiro dal limite (1-0).



I ragazzi di mister Gaudenzi non si scoraggiano e cercano il pareggio prima con un diagonale di Bergamini che il portiere devia sul palo e poi con Bacchini ma l’estremo difensore si fa trovare ancora pronto. Prima dello scadere l Urbania si fa insidioso su calcio di punizione.



Nel secondo tempo mister Gaudenzi, schiera ben sette ragazzi classe 2007. La squadra ben si comporta creando una buon volume di gioco anche se Borselli viene impegnato severamente in due occasioni. L'estremo difensore nulla può al 67' quando l Urbania raddoppia su calcio d'angolo grazie a Curzi (2-0).



Il Gabicce Gradara non demorde e all 80' accorcia le distanze. Sarli da metà campo serve in profondità Mboup che davanti al portiere non sbaglia (2-1). Passano due minuti e Mboup va vicino alla doppietta personale, ma la palla sfiora l’incrocio dei pali. All'89' Mboup va in gol, ma l' arbitro fischia un fuorigioco dubbio.



Il Gabicce Gradara disputerà la prossima gara di Coppa, in casa martedì 2 maggio alle ore 19 contro l’Arzilla.





GABICCE GRADARA: Borselli, Andreani (7' s.t.Mboup), Bacchini, Franca, (7' s.t. Sciuto), Della Chiara, Mouthatahhir (20' s.t. Boccalini), Magi A., Fuzzi (32' s.t. Sarli), Magi F., Bergamini, Petese. A disp. Mancini. All. Lazzaro Gaudenzi.