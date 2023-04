Motociclismo, CIV: Bernardi (Sbk) e Mercandelli (Ss 600 Ng) in pole provvisoria a Misano

Sport

Repubblica San Marino

| 21:29 - 28 Aprile 2023

E' ufficialmente partito il Round XLMOTO del CIV 2023, con un venerdì di qualifiche al Misano World Circuit "Marco Simoncelli" diviso tra novità e conferme. La giornata ha visto la consegna della fornitura di bici Giant per lo staff CIV. Giant che domani sera organizzerà la Bike Walk. L’attività permetterà ai partecipanti di fare un esclusivo giro di pista con la propria bicicletta. L'azienda sarà presente con un’area riservata nel paddock durante tutte le tappe del CIV, per una partnership che coinvolgerà anche il pubblico femminile, grazie alla presenza di Liv Cycling Italy, brand dedicato alle donne.



Sbk - Ottimo l'esordio di Luca Bernardi. Il sanmarinese su Aprilia Nuova M2 Racing ha ottenuto il miglior crono fermando le lancette sull'1'35.360. Ad inseguire, distante 3 decimi, il campione in carica Michele Pirro sulla Ducati Barni Spark Racing Team, che a Misano sfoggia il numero 1 sulla carena. A concludere il terzetto di piloti che hanno chiuso la Q1 sotto l'1 e 35 è stato Samuele Cavalieri, sull'altra Aprilia Nuova M2. Quarto tempo (1'36.132) per il vicecampione dello scorso anno: Alessandro Delbianco (Yamaha Keope Motor Team).



Ss 600 Ng - A svettare è stato Roberto Mercandelli. L'alfiere Team Rosso e Nero Yamaha ha chiuso in testa la prima sessione di qualifiche con il tempo di 1'37.284. Dietro di lui, a mezzo secondo, la Yamaha D&A Racing guidata da Filippo Fuligni con il terzo tempo (1'37.892) andato all'olandese Glenn Van Straalen (Yamaha), proveniente dal mondiale di categoria e impegnato al CIV come wild card. Quarto crono, e ultimo dei piloti ad aver chiuso sotto l'1 e 38, Matteo Ferrari, con la Ducati del Garage 51 Racing Team by Barni, squadra nata dalla collaborazione tra il campione Michele Pirro, il team di Marco Barnabò e Ducati.



Moto3 - Tre i piloti che hanno chiuso la Q1 sotto l'1 e 42. Il migliore è stato l'alfiere del team GP Project sulla moto del Politecnico di Torino (2Wheels PoliTo): Vicente Perez Selfa, autore di un 1'42.279. Secondo tempo, distante sei decimi dalla vetta, per Luca Lunetta. Il pilota Pata Talento Azzurro FMI, nonchè campione CIV Premoto3 2019 è presente al CIV come wild card e impegnato in questa stagione nello JuniorGP. Terzo crono (1'42.942) per uno dei favoriti del Campionato: Nicola Fabio Carraro (We Race SM Pos Corse Beon).



Premoto3 - Testa a testa in Premoto3. Il poleman provvisorio è stato Brian Diego Uriarte (Cecchini Racing Team Beon) grazie al tempo di 1'48.345. A due decimi ha chiuso il Pata Talento Azzurro FMI Edoardo Liguori (Team Pasini Racing 2Wheels PoliTo). A chiudere il terzetto di testa è stato Gabriele Masarati su Brevo AC Racing Team con 1'49.156. Il campione in carica Leonardo Zanni, a causa di una caduta ha riportato la frattura di una caviglia, e ha concluso anzitempo il suo primo weekend di gare.



Ss300 - Lotta a due anche nella 300. Il miglior tempo (1'49.055) è andato al campione 2021 Matteo Vannucci (AG Motorsport Italia Yamaha), inseguito a poco più di un decimo da Bruno Ieraci, in sella alla Kawasaki del Prodina Ircos. Terzo crono, ad oltre mezzo secondo dalla vetta, per la Kawasaki Guerreri Racing Team di Oscar Nunez Roldan.



CIV Femminile - Grande inizio per Roberta Ponziani. La pilota del team di Alex De Angelis e Massimo Roccoli su Yamaha ha fermato le lancette sull'1'52.652, distanziando di un secondo la Kawasaki di Beatriz Neila Santos (impegnata nella Wec). Terzo tempo (1'53.975) per un'altra Kawasaki, quella di Sara Cabrini, preparata da Gradara.