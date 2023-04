Piccoli Fellini crescono: al Cinema Fulgor è una festa di attori giovanissimi ed esordienti registi

Attualità

Rimini

| 18:59 - 28 Aprile 2023

La presentazione del progetto Accademia delle Arti, Cinema Fulgor Rimini.

“La realtà è trasparente di altro”, prendendo in prestito le parole del maestro Federico Fellini il regista riminese Otello Cenci di Made Officina Creativa ha presentato oggi (28 aprile) davanti alla platea al completo del Cinema Fulgor di Rimini il progetto dedicato ai giovanissimi alunni riminesi delle scuole Karis di Riccione e Bellariva “Accademia delle Arti”. Un percorso, portato avanti sin dall'inizio anno scolastico, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC – Ministero della Cultura e MIM-Ministero dell’Istruzione e del Merito.



Un laboratorio, condotto da un team di oltre 30 professionisti, che ha accompagnato nel complesso 250 studenti di Rimini e Forlì, alla scoperta del mondo del Cinema, attraverso la figura di Federico Fellini.



Il percorso ha condotto gli studenti alla realizzazione di 7 cortometraggi che affrontano le paure, i sogni e i problemi legati all’età dei protagonisti (10/13 anni) attraverso diversi generi: drammatico, comico, horror, documentario. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con diverse realtà del territorio, tra cui il Museo Federico Fellini del Comune di Rimini, La Valigia dell’attore, Onda Film e Diadema Academy.



L’incontro è cominciato con il saluto a tutti i presenti da parte del Direttore de "La Settima Arte" Roy Menarini, la Festa del Cinema di Rimini che si sta svolgendo in questi giorni e che terminerà il suo ricco palinsesto di proiezioni, masterclass ed eventi domenica 30 aprile.



“Ringrazio pubblicamente queste due scuole riminesi che sono state così ardite nel credere in questo progetto – racconta il regista Otello Cenci – è stata un’occasione unica per confrontarsi ed aprirsi con i ragazzi. Sono davvero sorpreso per la grande risposta data da questi giovanissimi registi e attori in erba. Gli scopi principali del progetto sono stati quelli di avviare un dialogo con i ragazzi, provocarli su tematiche importanti e delicate, insegnargli a raccontare una storia, avvicinarli al linguaggio cinematografico, presentargli il maestro riminese Federico Fellini”.



La provocazione portante di questo progetto infatti è stata tratta dal Cinema del Maestro riminese. La sfida più grande quella di proiettare in sala ai ragazzi uno dei film che ha reso grande il regista anche oltreoceano: si tratta de ‘La Strada’ del 1954. Una pellicola che svela con poesia, crudezza e semplicità il bisogno di ciascuno di essere amato ed i comportamenti differenti che i personaggi Gelsomina, Zampanò e il Matto assumono come maschera davanti a tale bisogno. Grazie a questo film l’Academy si decise ad istituire ufficialmente l’Oscar per il miglior film in lingua straniera, assegnandolo proprio a ‘La Strada’.



“Lo scoglio più grande da affrontare all’inizio di questo progetto è stato senza dubbio quello di proiettare a dei bambini un film in bianco e nero – continua Cenci – mi rendo conto di quanto in alto abbiamo posto l’asticella. Ma è stata una scelta vincente nonostante il comprensibile timore iniziale avuto dalle stesse insegnanti. L'ho capito direttamente dai ragazzi, che dopo aver visto il film hanno scritto nero su bianco un giudizio personale sul film e le sensazioni che questo ha trasmesso loro. Tanto per citarne qualcuna: ‘Fantastico, stupendo!’; ‘A metà film riuscivo a vedere i colori’; ‘Pensavo fosse noiosissimo invece mi sono molto divertito’; ‘Quasi quasi preferisco i film senza colori’”.

Il laboratorio poi, sulla scorta delle antiche botteghe artigiane, è proseguito durante l’anno attraverso il coinvolgimento di professionisti e maestri del settore, che hanno condotto i bambini alla realizzazione di un brevissimo corto, basato su un episodio personale scelto da ciascuna classe e da loro stessi interpretato. Nel pomeriggio di venerdì 26 maggio, sempre presso il Cinema Fulgor, ci sarà la presentazione ai bambini e i loro genitori dei corti realizzati dalle 6 classi quinte, della durata di circa 20 minuti ciascuno.