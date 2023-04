Calcio RSM, play-off al via: sabato Libertas-Tre Fiori e Virtus-Folgore

Sport

Repubblica San Marino

| 18:45 - 28 Aprile 2023





Archiviato il Turno Preliminare con i successi di Juvenes-Dogana e Faetano è ora arrivano il momento del tabellone principale, i play-off veri e propri che metteranno in palio un posto nella prossima UEFA Europa Conference League. Quelli che andranno in scena nel week-end sono di fatto gli incontri d’andata dei quarti di finale che – al pari delle semifinali – prevedono anche gare di ritorno. Ma non supplementari o rigori, perché in caso di parità nel risultato combinato delle due partite, sarebbero le squadre meglio posizionate in regular season a superare il taglio. A fare eccezione saranno la finale play-off e la gara unica per l’assegnazione del quarto posto, che includo l’eventuale appendice dei tempi supplementari e dei calci di rigore.



Non torneranno in campo prima di domenica le due formazioni impegnate mercoledì scorso nel Turno Preliminare, mentre domani toccherà alle squadre classificate tra il quarto ed il settimo posto nel corso della stagione regolare. A partire da Libertas-Tre Fiori, programmata alle 15:00 sul sintetico di Domagnano. I Gialloblù, che hanno recentemente comunicato il termine del rapporto tecnico con Andy Selva, saranno guidati in panchina da Giorgio Leoni – già Commissario Tecnico della Nazionale di San Marino nel periodo 1990-95. Il primo nodo da sciogliere sarà al centro della difesa, dove il Tre Fiori dovrà ovviare all’assenza di Umberto De Lucia – espulso in occasione dell’ultima giornata di campionato contro il Cosmos. Per la Libertas non ci sono esclusioni di matrice disciplinare, così che Sperindio avrà ampia scelta per questo primo atto dei play-off che i Granata affronteranno con il pieno di motivazioni: una su tutte dimostrare che il terreno perso nel girone d’andata, che li ha di fatto esclusi prematuramente dalla corsa al titolo, è tutt’altro che riferibile ai valori tecnici che il club di Borgo Maggiore può esprimere in campo.



Contemporaneamente, domani, Virtus e Folgore si affronteranno per la quinta volta in stagione. Dopo le due in campionato e la doppia sfida all’altezza dei quarti di Titano Futsal Cup, le formazioni di Bizzotto e Lepri daranno vita ad un ulteriore confronto sul sintetico di Montecchio. La Virtus si augura di poter risolvere in tempi celeri il problema legato all’assenza forzata dei tre portieri in rosa, che ha portato tra i pali neroverdi due volte Pedrini e nell’ultima occasione Ciacci. Un’incognita non da poco in questa fase della stagione, ancor più se si vuol guardare di qui a un mese di distanza quando Buonocunto e compagni saranno in campo per giocare la finale di Coppa Titano con il Tre Penne fresco di scudetto. Per la Folgore si apre un mini-torneo del tutto nuovo, nel quale gli uomini di Lepri dovranno essere bravi a resettare dopo una regular season tutt’altro che esaltante, per dimostrare di poter recitare in maniera efficace il ruolo dell’outsider. A complicare il tutto, la squalifica di Daniel Piscaglia, assente nella gara di domani.



Potranno comprensibilmente godere di un giorno di riposo in più Juvenes-Dogana e Faetano, chiamate alla terza partita in sette giorni. Una più importante dell’altra, considerato che entrambe si sono guadagnate non prima di domenica scorsa il diritto di disputare il Turno Preliminare – poi giocato e vinto nella serata di due giorni fa. Cercheranno di sovvertire il pronostico che le vede decisamente indietro rispetto a Cosmos e La Fiorita. Il Faetano, che l’anno scorso venne eliminato dal Tre Fiori dopo due pareggi nella fase a play-off, avrà l’ingrato compito di saggiare l’umore di un Cosmos reduce dall’amaro esito della stagione regolare – che li ha visti chiudere al secondo posto, distanti un punto dal Tre Penne, dopo aver a lungo guidato la classifica. Non ci sarà Roberto Di Maio al centro della difesa di Nicola Berardi, squalificato dopo il cartellino giallo rimediato in sede di diffida nell’ultimo atto di stagione regolare con il Tre Fiori.



Completa il quartetto di incontri La Fiorita-Juvenes-Dogana. La squadra di Amati è reduce dalla partita ben condotta per oltre un’ora con il Domagnano, nel Turno Preliminare, prima di accusare un blackout che ha rimesso in carreggiata i Lupi con due reti a breve distanza. Il confronto ha comunque premiato il club di Serravalle che nella sfida ai campioni uscenti non potrà certo permettersi simili cali di tensione. La partita si giocherà a Montecchio nel primo pomeriggio di domenica, quando La Fiorita tornerà a disputare una gara ufficiale a distanza di due settimane dalla precedente. La squadra di Manfredini ha infatti osservato il turno di riposo in occasione della trentesima giornata di stagione regolare e dovrà vedersela, al debutto nei play-off, con una Juvenes-Dogana certo affaticata ma anche maggiormente consapevole dei propri mezzi rispetto a qualche settimana fa.