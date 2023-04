Associazione che aiuta i gatti chiede una mano: 'Aiutateci ad acquistare pappe e crocchette'

Attualità

Rimini

| 17:35 - 28 Aprile 2023



L'associazione A-mici di Soraya, che gestisce le colonie feline di Rimini e circondario, chiede un piccolo aiuto alla cittadinanza. "Già dal mese di aprile abbiamo raccolto e salvato dalla strada diverse mamme gatte, sia in procinto di partorire che in allattamento", spiegano in un post su Facebook. Nel dettaglio le mamme sono sei e tre le cucciolate, per un totale di 11 cuccioli.



"Chiediamo un aiuto per poter acquistare pappe sia umide che in crocchette kitten", spiegano le volontarie.



È possibile contribuire con un acquisto tramite la wish list di amazon dell'associazione (https://www.amazon.it/hz/wishlist/ls/DSKUQW2QGZV6?ref_=wl_share) oppure con una gift card, da lasciare a nome A-mici di SOraya, presso il negozio "L'isola dei tesori", in via della Fiera 10 a Rimini.