La pesca per sbaglio, ma le salva la vita: ora la tartaruga Fizz ritroverà il mare

| 16:12 - 28 Aprile 2023

La tartaruga Fizz.





Alle 11 di domani (sabato 29 aprile), presso la spiaggia libera del porto di Rimini, si terrà il rilascio della tartaruga marina Caretta caretta Fizz, che è stata ricoverata al Centro di Recupero di Riccione gestito da Fondazione Cetacea lo scorso 20 marzo, a seguito di una cattura accidentale in rete a strascico al largo di Cesenatico.



Il pescatore che l'ha catturata non intenzionalmente è uno dei partecipanti alle attività del progetto europeo Life Medturtles (cofinanziato dal fondo europeo per l'ambiente LIFE) e questo gli ha permesso di conoscere e praticare immediatamente le manovre di primo soccorso aumentando le possibilità di sopravvivenza dell'animale: infatti l'annegamento a seguito di cattura accidentale durante le attività di pesca, resta una delle principali cause di mortalità delle tartarughe marine in Mediterraneo e in particolare nell'Adriatico settentrionale. L'esemplare misura 58 cm di carapace per un peso di 23 kg ma trattandosi di un esemplare subadulto non siamo ancora in grado di derminarne il sesso.