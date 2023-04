Cocaina nascosta nel pomello del cambio, arrestato

Cronaca

Rimini

15:51 - 28 Aprile 2023

Un 28enne di nazionalità albanese è stato arrestato a Rimini ieri pomeriggio (giovedì 27 aprile) in relazione a un sequestro di cocaina operato dalla Polizia. L'uomo, alla guida della sua automobile, è stato fermato intorno alle 16 da una pattuglia. A insospettire gli agenti è stato un pacchetto di gomme infilato all'interno del pomello del cambio, che il giovane ha sollevato per sbaglio, a causa del suo stato di forte agitazione.



Nel pacchetto c'erano 8 involucri di cocaina, sequestrati assieme alla somma di 488 euro, ritenuta dagli agenti il provento di attività di spaccio. Nel domicilio del 28enne sono stati inoltre rinvenuti un involucro di marijuana e tre rotoli di pellicola utilizzati probabilmente per confezionare le dosi.