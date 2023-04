Uscita impossibile per i disabili dalla stazione di Miramare: al vaglio due soluzioni

Attualità

Rimini

28 Aprile 2023





Il caso era stato sollevato da alcune segnalazioni di cittadini riportate dal consigliere comunale della Lega Andrea Pari. La stazione di Miramare, che nella stagione estiva è "un crocevia importante di partenze e arrivi di turisti", presenta ancora barriere architettoniche, in particolare i passeggeri dei treni che scendono al binario 2 si trovano ad affrontare, per uscire dalla stazione, una scala ripida e stretta. Pari suggeriva "una soluzione semplice e poco costosa", cioè "aprire un varco tra la cancellata di cinta della ferrovia e l’adiacente fermata del Metromare, provvista di banchine adeguate e semaforo per l’attraversamento e l’uscita senza barriere architettoniche".



Dall'amministrazione comunale arrivano rassicurazioni: il problema è al vaglio di Rete Ferroviaria Italiana. Le ipotesi sono la realizzazione di un ascensore o la realizzazione di un raccordo con le rampe di discesa e risalita dal sottopasso. "Una necessità su cui si stanno concentrando i tecnici per verificarne la soluzione progettuale migliore tenendo conto anche delle caratteristiche dell’intorno della fermata, posto che spesso la realizzazione di rampe di accesso richiede ampi spazi per rispettare le pendenze necessarie", evidenziano da palazzo Garampi.