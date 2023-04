Lavoravano in nero e prendevano il reddito di cittadinanza: scattano denunce e sanzioni

Cronaca

| 15:19 - 28 Aprile 2023

Riscuotevano il reddito di cittadinanza, ma lavoravano in nero: sono due le persone denunciate al termine dei controlli del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Rimini. I due lavoratori erano impiegati in pubblici esercizi: secondo quanto accertato, hanno percepito 8000 euro di reddito di cittadinanza complessivo, nel periodo in cui prestavano la propria attività lavorativa in nero. Anche i titolari delle due attività sono stati sanzionati amministrativamente per circa 10.000 euro per l'impiego di lavoratori non regolarmente inquadrati contrattualmente.