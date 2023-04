Bellaria, maxi restyling della scuola Ferrarin. E nel 2026 inaugurerà la nuova scuola Bellini

Attualità

15:08 - 28 Aprile 2023

Rendering della scuola Ferrarin.



In via Bellini, sulle ceneri dell'ex centro tennis di Bellaria, dimesso da anni, sorgerà la nuova scuola primaria che prenderà il posto delle attuali Pascoli e Carducci. I lavori, finanziati da contributi per 4,3 milioni di euro, sarà ultimata nel 2026. A Igea Marina, con il cantiere al via nei prossimi mesi e conclusione nel giro di due anni, è invece prevista la totale ristrutturazione da 3 milioni della primaria Ferrarin. I progetti sono stati presentati ieri (giovedì 27 aprile) dall'amministrazione comunale di Bellaria.



“Raccogliamo i frutti di mesi di lavoro intenso, a livello politico amministrativo e a livello di uffici comunali: che permetterà alla nostra Giunta di dedicare l’ultima fetta del proprio mandato a un tema chiave quale è l’edilizia scolastica. Componente chiave di quella che amiamo definire ‘la città dei servizi’. Tutto questo, cogliendo le opportunità rappresentate dal PNRR, ma anche impiegando risorse proprie del nostro Ente, per un totale di investimenti su plessi e strutture scolastiche che nel prossimo biennio sfiorerà i 10 milioni di euro”, così il sindaco Filippo Giorgetti



“La vision che prenderà corpo entro il 2026, con questi due grandi poli didattici più due importanti strutture di supporto costantemente oggetto di migliorie quali sono la Manzi e la Tre Ponti, è coerente con le prospettive demografiche dei prossimi anni e ci consentirà - conclude il primo cittadino - di migliorare notevolmente la qualità degli spazi a disposizione dei nostri ragazzi e di tutti coloro che sono impegnati nel comparto scuola”.