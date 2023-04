Futsal RSM: Virtus e Domagnano prenotano i quarti di finale

Sport

Repubblica San Marino

| 14:20 - 28 Aprile 2023

Larghe vittorie per Virtus e Domagnano nel primo atto del Turno Preliminare del Campionato Sammarinese di futsal, utile a determinare le quattro formazioni che raggiungeranno Fiorentino, Folgore, Tre Fiori e La Fiorita ai play-off scudetto.

Gli uomini di Manuel Mussoni colpiscono due volte per tempo, travolgendo un Murata che va sotto nel punteggio nel corso del quinto minuto con la stoccata di Zanfino. Il raddoppio è di Davide Dolcini al quarto d’ora, mentre le ulteriori due reti maturano nel finale di gara. Prima l’autogol di Nicola Albani al 54’, espulso un minuto più tardi per doppia ammonizione, poi il tiro libero di Lorenzo Bollini a fissare il definitivo 4-0 che mette una seria ipoteca sulla qualificazione del Domagnano ai play-off. Servirebbe infatti un successo con cinque reti di vantaggio al Murata per ribaltare l’esito nella gara di ritorno, programmata giovedì prossimo a Domagnano. L’ipotesi di arrivo in parità nell’aggregato schiuderebbe comunque le porte dei quarti di finale ai Lupi, per via del miglior piazzamento in regular season.







Ne segna tre la Virtus, che impiega sette minuti per bussare la prima volta alla porta del Tre Penne. A segno Paolo Casadei, che regala anche il doppio vantaggio ai Neroverdi di Pollini prima dell’intervallo. Nella ripresa Righi completa l’opera, consegnando un largo successo alla Virtus che intravede il main draw.





Meno definito il discorso qualificazione ai play-off nelle altre due sfide, a partire dal derby di Serravalle deciso dall’unico acuto di serata. Dopo un primo tempo a reti inviolate è Simone Chezzi, nel corso del 32’, a portare in vantaggio la Juvenes-Dogana nei confronti del Cosmos. Risultato immutato al triplice fischio e che rimanda di una settimana il verdetto. Gli uomini di Claudio Zonzini, meglio piazzati in stagione regolare, sarebbero qualificati anche in caso di sconfitta di misura. Per i Gialloverdi non c’è alternativa ad una vittoria con almeno due reti di scarto per approdare ai play-off.





A dir poco nervoso l’incontro di Domagnano, dove il Pennarossa – due volte in vantaggio – viene rimontato dalla Libertas. La doppietta di Alessandro Ciacci permette al club di Chiesanuova di guadagnare gli spogliatoi sul parziale di 2-0, contestato in avvio di ripresa dalle due reti di Alan Bacciocchi per la Libertas. Granata che nel finale della prima frazione non hanno concretizzato due tiri liberi con Burioni. A riportare il Pennarossa avanti nel punteggio è D’alessandro, ma il 3-2 dura un amen: appena un minuto più tardi, infatti, Taddei rimette tutto in equilibrio. In dirittura d’arrivo gli uomini di Penserini assestano il doppio colpo che mette la Libertas in posizione di vantaggio in vista della gara di ritorno: le zampate di Tonini e Burioni sanciscono il definitivo 5-3, mentre nel finale il Pennarossa perde le staffe. Espulso Federico Rinaldi, sicuro assente nella gara di ritorno nella quale i Biancorossi avranno bisogno di un successo con due reti di scarto per far valere il miglior posizionamento ottenuto in regular season.