Basket C Silver, sabato EA Titano-Falconara

| 14:17 - 28 Aprile 2023

Dini.

L’EA Titano ospita domani Falconara nell’ultima partita casalinga della stagione. Coach Rossini non avrà a disposizione gli infortunati Fusco e Dini, col resto della truppa a disposizione in un match che avrà un contorno speciale.

Sarà un pomeriggio di “Festa Titans”, con amichevole del settore minibasket federale alle ore 16 (Aquilotti e Scoiattoli dei centri di Fonte e Multieventi) e gara di C Silver tra Titans e Robur Falconara alle 18.

All’intervallo, premiazione alla squadra per il raggiungimento della promozione in C Unica e al miglior marcatore del campionato. In più, un riconoscimento speciale alla carriera.

I Titans accolgono al Multieventi una squadra di valore come Falconara, che fa parte del gruppo a quota 22 punti (11 vinte e 15 perse) e che si prepara per gli imminenti playoff. All’andata Macina e compagni sbancarono il parquet avversario grazie a una super prestazione, un 62-78 nel quale a spiccare fu Gamberini con 23 punti.

Dopo questo match, l’EA Titano ha in calendario solo la trasferta di Spoleto di sabato 6 maggio.